Ученые разработали справедливую схему подсчета ответственности за загрязнение атмосферы

Ответственность, мнению исследователей из Принстонского университета, определяется по уровню доходов.

В рамках работы ученых интересовал так называемый углеродный след (carbon footprint) каждого отдельного человека, то есть количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу в результате деятельности индивидуума.

Ученые использовали тот факт, что между уровнем дохода и углеродным следом каждого человека существует взаимосвязь. Действительно, обеспеченные люди приобретают большие (и следовательно более «грязные») автомобили, больше расходуют электричества, основная масса которого производится при сжигании углеводородов, сообщают информагентства.