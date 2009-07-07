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Ученые разработали справедливую схему подсчета ответственности за загрязнение атмосферы

07 июля 2009 12:19
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Ответственность, мнению исследователей из Принстонского университета, определяется по уровню доходов.

В рамках работы ученых интересовал так называемый углеродный след (carbon footprint) каждого отдельного человека, то есть количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу в результате деятельности индивидуума.

Ученые использовали тот факт, что между уровнем дохода и углеродным следом каждого человека существует взаимосвязь. Действительно, обеспеченные люди приобретают большие (и следовательно более «грязные») автомобили, больше расходуют электричества, основная масса которого производится при сжигании углеводородов, сообщают информагентства.

# Наука

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