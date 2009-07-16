Ученые хотят назвать новый химический элемент коперникием

Группа немецких ученых под руководством профессора Зигурда Хофмана, которая принимала участие в синтезировании 112-го элемента таблицы Менделеева, предложила название своему детищу.

Физики считают, что новый элемент должен называться коперникием (Сopernicium) в честь Николая Коперника.

Официально новое имя будет утверждено примерно через полгода. Обозначаться коперникий предполагается как Cp. Ранее учеными для данного элемента уже предлагалось несколько названий - Виксхаузий, Гельмгольций, Венусий, Фриший, Штрассманий и Гейзенбергий.

112-элемент является самым тяжелым из официально признанных Международным химическим союзом (признание произошло в июне 2009 года). В настоящее время известны трансурановые элементы с номерами 113-116 и 118, полученные в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, однако они официально пока не признаны.

Новый элемент, который сейчас носит временное имя унунбий, был впервые синтезирован в феврале 1996 года на ускорителе тяжелых ионов в Институте тяжелых ионов (Gesellschaft fur Schwerionenforschung, GSI) в Дармштадте, Германия. В получении элемента принимал участие профессор GSI Зигурд Хофман, который и выступил с предложением назвать новый элемент в честь Николая Коперника. Сотрудники немецкого центра уже не в первый раз выбирают имена для химических элементов - благодаря им в таблице Менделеева появились борий, хассий, мейтнерий, дармштадтий и рентгений, передает БЕЛТА.