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Ученые Беларуси и России создадут базу данных по нанотехнологиям

27 февраля 2012 05:47
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В нее занесут самые передовые инновации.

Сейчас специалисты двух стран выполняют серию проектов. Один из них – это создание уникального на постсоветском пространстве прибора – нанопинцета. Он предназначен для работ на микроуровне и может применяться в электронике, медицине, научных исследованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Институте тепло- и массообмена Академии наук также создано несколько передовых технологий для космической сферы. К примеру, опытные образцы двигателей для микро-спутников.

# Государственная политика в сфере науки # Наука # Белоруссия

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