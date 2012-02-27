Ученые Беларуси и России создадут базу данных по нанотехнологиям

В нее занесут самые передовые инновации.

Сейчас специалисты двух стран выполняют серию проектов. Один из них – это создание уникального на постсоветском пространстве прибора – нанопинцета. Он предназначен для работ на микроуровне и может применяться в электронике, медицине, научных исследованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Институте тепло- и массообмена Академии наук также создано несколько передовых технологий для космической сферы. К примеру, опытные образцы двигателей для микро-спутников.