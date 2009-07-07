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Шарик Рубика: профессор выпускает новую головоломку (ФОТО)

07 июля 2009 13:34
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Спустя почти 30 лет после своего гениального изобретения – кубика Рубика — знаменитый профессор Эрно Рубик создал новую головоломку — шар Рубика.

Вскоре новинка, имеющая официальное название Рубик 360, одновременно поступит в продажу в крупнейших магазинах Евросоюза и США.

Новая головоломка представляет собой вращающиеся на осях три прозрачные сферы, находящихся одна в другой. Внутри центральной сферы — 6 цветных шаров. Цель состоит в том, чтобы через отверстия в сферах довести каждый шар до гнезда с соответствующим цветом, расположенного на внешней сфере.

Сам Эрно Рубик уже заявил, что, хотя задача на первый взгляд выглядит простой, добиться ее решения очень и очень трудно, так как в игру вмешивается гравитация, сообщают информагентства.

шарик Рубика 360

шарик Рубика 360

# Фотофакт # Наука

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