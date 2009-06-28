Белые акулы используют приемы серийных убийц

До настоящего времени у зоологов не было четкого представления о том, как именно белые акулы выслеживают и убивают свою добычу.

Чтобы выяснить тактику морских хищников, авторы нового исследования воспользовались методикой географического профилирования, которую криминалисты используют для поиска преступников.

Суть этой технологии проста: полицейские анализируют географию совершенных преступлений и выдвигают предположения, где может жить или работать злоумышленник. Эта методика уже позволила криминалистам вывести несколько закономерностей. Обычно убийцы расправляются со своими жертвами неподалеку от места проживания или работы, в непосредственной близости от «логова» они работать опасаются.

Авторы исследования наблюдали за поведением акул возле Острова Тюленей, который находится у берегов Южной Африки. На острове обитают около 64 тыс. южноафриканских морских котиков. Котики являются неотъемлемой частью меню акул. Исследователи заключили, что акулы не хаотично плавают вокруг острова в ожидании случайной жертвы, а пользуются несколькими правилами.

Во-первых, приблизительно в 90 метрах от острова у акул была собственная «база», откуда они и отправлялись на охоту. Находящиеся на «базе» хищники имеют прекрасный обзор на остров, в то время как котикам заметить логово акул с суши затруднительно. Во-вторых, акулы предпочитали нападать на своих жертв в сумерках. В-третьих, добычей хищников чаще всего становились молодые котики, плавающие в одиночестве. Кроме всего прочего, акулы преимущественно нападали на котиков в отсутствие «конкурентов», передает БЕЛТА.