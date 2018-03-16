Белоруска играет на бокалах с водой известные классические произведения. Показываем, как рождается музыка

Это волшебное звучание напоминает нежную флейту и утончённую скрипку. Музыка, словно с другой планеты, спускается к вам с небес и дарит чувство полета. Извлекать красивые мелодии из бокалов с водой научились еще с середины 17 века. Но и по сей день этим даром обладают единицы. Наталья Волченко – профессиональный музыкант. Однажды во Франкфурте-на-Майне она увидела, как виртуозно играл на улице парень, и так вдохновилась, что решила приручить хрусталь и создать свой оркестр.

Наталья Волченко, музыкант: Подбор бокалов занял продолжительное время, потому что собиралось все по сусекам, что-то у бабушки, что-то у знакомых. Бокалы нужны были различной формы и размеров, от этого зависит и высота звука, и объёмность звучания. Так же как начинающий скрипач скрипит на скрипке, точно так же начинающий игрок на бокалах, музыкант тоже скрипит. Всё это достигается посредством упорных тренировок, но когда долго не играешь – все, нужно опять вбивать в пальцы.

Знаменитый австрийский психиатр Месмер использовал стеклянную гармонику для успокоения пациентов. А в 1791 году слепая Марианна Кирхгеснер так очаровала своей игрой Моцарта, что он написал Adagio. Восхищались «поющими бокалами» Паганини и Гете. Не устоял даже Бенджамин Франклин, который придумал использовать вместо стеклянных стаканов полусферические чашки. Формы у инструмента могут быть разными, но в «хрустальном царстве» всё подчиняется законам физики и зависит от чувства слуха.

Наталья Волченко:

Звук извлекается путём трения пальчиков о горлышко стакана, и если на горловине есть какая-то прослойка жировая или ещё что-то, то может просто проскочить, не проиграть либо проскрипеть – нужно, чтобы были чистые идеально бокалы и идеально чистые руки, смоченные в воде.