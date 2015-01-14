Кларнетная музыка в исполнении заслуженного артиста Республики Беларусь Геннадия Заборы

Ровно 325 лет назад в 1690 году на свет появился один из самых интересных деревянных духовых инструментов - кларнет. Гость программы «Утро.Студия хорошего настроения» - заслуженный артист Республики Беларусь, доцент кафедры духовых инструментов Белорусского государственного университета культуры и искусств, лауреат международных конкурсов, кларнетист - Геннадий Забора.

Вы музыкант и педагог. Что Вы можете рассказать о кларнете: в чем уникальность этого инструмента?

Геннадий Забора, заслуженный артист Республики Беларусь:

Любой музыкальный инструмент по-своему уникален. Характерность этого инструмента: он один из самых молодых видов духовых музыкальных инструментов. Ему чуть больше 300 лет. Уже потом он стал сольным, а сначала он заменил ряд духовых инструментов в военных оркестрах и также в народной музыке. Почему «кларнет»? Откуда появилось это название? В те времена в духовых оркестрах существовали высокие трубы - клавины. Очень сложный инструмент. Учитывая, что это было 300 лет назад, инструментыбыли очень не совершенны и в какое-то время они перестали удовлетворять и композиторов, и слушателей. Появился инструмент, который по звучанию прекрасно заменял эти клавины - кларенетта. Чем он хорош: он прекрасно сочетается со всеми музыкальными инструментами, особенно к человеческому голосу. Потому как, по моему мнению, он очень похож на человеческий голос и в каждом регистре он характерный.

Легко ли импровизировать на кларнете?

Геннадий Забора, заслуженный артист Республики Беларусь:

Импровизировать на кларнете также сложно или же легко, как и на любом другом инструменте.