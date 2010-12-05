Иван Демьян (группа «7Б»): Отец отмазал меня от психиатрической больницы и отправил в армию

Концерт группы «7Б» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «7Б» была создана в 2001 году, ее лидер Иван Демьян во время учебы в ПТУ зарекомендовал себя с такой стороны, что был отправлен в психиатрическую лечебницу, откуда вышел со справкой формы «7Б». После того, как песня группы «Молодые ветра» попала на одну из ведущих радиостанций России, они проснулись знаменитыми. На счету коллектива 6 выпущенных пластинок и подготовка очередной под названием «Живой».

Нина Богданова

Пик популярности группы уже был или еще будет?

Иван Демьян (группа «7Б»):

Он всегда был, есть и будет.

Зритель из зала:

Когда речь заходит о вас, в интервью многие музыканты и деятели шоу-бизнеса, дают понять: «Да этот Демьян с приветом» Это правда?

Иван Демьян (группа «7Б»):

Демьян всегда с приветом. Всем понятно, что это такое «7Б», все творческие люди слегка безбашенные. Все это в позитиве остается, поэтому бояться нечего. Наши приветы позитивные.

Зритель из зала:

С вами случаются разные происшествия: то вы в аварию попали, то вас милиция избила, то вы позвоночник поломали. Какой еще стресс в своей жизни вы бы хотели испытать?

Иван Демьян (группа «7Б»):

Я только недавно оправился после падения с пятого этажа, как видите жив здоров. Что-то хотелось бы конечно испытать, но я никогда не знаю, что будет дальше. В этом жизнь и интересна. Я всегда готов к новым ощущениям.

Нина Богданова:

Чего вам не хватает в постсоветском роке сегодня?

Иван Демьян (группа «7Б»):

Всегда может не хватать гонорара, а так всего в общем хватает, все хорошо, есть куча инструментов, куча магазинов, можно придумать все, что угодно.

Зритель из зала:

Чем вас лечили в психиатрической больнице, и как вы считаете, вас вылечили?

Иван Демьян (группа «7Б»):

Пытались что-то лечить, но я постоянно сбегал на прогулки, дальше меня не вылавливали. Папа меня отмазал и отправил в военкомат, и я ушел в армию.

Зритель из зала:

Как вы пробивались, с чего начиналась ваша творческая карьера, где были первые концерты?

Иван Демьян (группа «7Б»):

Надо верить в то, что ты делаешь. Я буквально записал одну песню, пришел в деревню на дискотеку, попросил ди-джея воткнуть, посмотрел, что реакция на песню была. В итоге в один из моих Дней рождений я сел в обычный автобус и поехал в Москву. В течение еще полугода я нашел, студию, нашлись люди , которые помогли записать один из первых наших хитов, переименовались из группы «Религия» в группу «7Б». Песню «Молодые ветра» я раздал на радиостанции, написав на диске только 7Б и номер телефона, через 2 недели нам уже звонили. А еще через 2-3 недели у нас уже были договора, контракты, мы уже записывали полный альбом «Молодые ветра».

Зритель из зала:

У вас есть яркий клип на песню «Я любовь», как бы вы сказали про себя «Иван Демьян — это ...»?

Иван Демьян (группа «7Б»):

Это я любовь. И все, больше ничего не надо. В жизни рулит любовь всем.

Зритель из зала:

Вы сыграли главную роль в фильме «Тень бойца», через пару лет этот фильм никто не вспомнит. Вы же по жизни не «отднодневка», зачем вам такое кино?

Иван Демьян (группа «7Б»):

Это был эксперимент, всегда хочется в чем-то посниматься, попробовать, поэтому я об этом даже и не парюсь. Он будет просто моей очередной работой. Есть еще фильм «Четыре таксиста и собака-2», где мы сыграли сами себя, музыкантов на Арбате. Мое самое реально кредо — песни и музыка. Над остальными всеми предложениями я разумно размышляю.