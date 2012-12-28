35-летняя певица Шакира впервые стала мамой

Новости Испании. 35-летняя колумбийская певица Шакира стала мамой. Об этом в своём микроблоге в Twitter сообщил её бойфренд футболист Жерар Пике.

Жерар Пике (запись в Twitter):

У нас родился сын. Мы очень счастливы! Спасибо всем за ваши сообщения!

Шакира и защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике познакомились в 2010 году на съемках клипа Waka Waka – песни, ставшей гимном Чемпионата мира по футболу в ЮАР. Примерно через год певица по средствам социальных сетей подтвердила, что они встречаются. О своей беременности Шакира объявила официально в сентябре 2012 года.

Ранее сообщалось, что Шакира и Пике намерены назвать ребенка Улисито. К слову, разница в возрасте возлюбленных – 10 лет.