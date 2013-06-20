Знаменитые дизайнеры Дольче и Габбана приговорены к 20 месяцам тюрьмы за неуплату налогов

Новости Италии. Дольче и Габбана могут на время покинуть мировую индустрию моды. Суд Милана признал знаменитых дизайнеров виновными в неуплате в налогов на сумму миллиард евро и приговорил их к 20 месяцам тюремного заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, процесс был скорее показательным. Приговор обжалуют. У модельеров есть право на две апелляции. А это как минимум год разбирательств. И за это время знатоки fashion-индустрии смогут выпустить еще не одну коллекцию пиджаков в полосочку вместо неба в клеточку.