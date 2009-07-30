Винтаж в стиле гардероба

Ретро-стиль рождает воспоминание об ушедшей эпохе Серебряного века, времени Марлен Дитрих или Мерилин Монро. (ФОТО)

«Мода – зеркало истории», - не устает повторять известный исследователь этой темы Александр Васильев. А когда это зеркало отражает историю былых десятилетий или веков, значит перед нами - модный стиль «винтаж».

Винтажная одежда – это вещи из прошлого. Лучше, конечно, если они аутентичны, но и стилизация допустима. Главное, чтобы каждый наряд был ярким представителем определенной эпохи – строгих 40-х, женственных 50-х или хипповатых 70-х годов. Но, по условию стиля, вещь можно считать винтажной, если ей больше 20 лет.

В ретро-одежде любят щеголять Барбара Стрейзанд, Николь Кидман, Рената Литвинова и многие другие знаменитости. Среди белорусских звезд пристрастием к винтажному гардеробу славится солистка группы «Серебряная свадьба» Светлана Бень.

Cтиль «винтаж» требует глубоких познаний в истории моды и отменного вкуса. Такие эксклюзивные вещи надо уметь носить. А те, кто на «ты» со швейной машинкой, и на этапе создания оригинального наряда могут внести в него свое «Я».

Стиль винтаж как никакой другой позволяет быть разной. Однако ретро-образ будет неподлинным и незавершенным без головного убора. Еще совсем недавно в гардеробе каждой уважающей себя дамы была хотя бы одна шляпка.