Видео. Александр МакКуин: Я никогда не собирался никого пугать, шокировать — тоже

Во время одной из кинопремьер в Лондоне участники узнали про смерть талантливейшего fashion-дизайнера Александр МакКуина. Ему было всего 40 лет.

Участники кинопремьеры испытали, по их словам, шок.

Эштон Катчер:

Это невероятная утрата для fashion-индустрии. У МакКуина было редкое воображение, удивительный. Талант.

Джессика Альба:

Он был один из самых любимых моих дизайнеров. Я помню образы, которые он создавал даже в 90-е.

Ли Александр МакКуин родился в Лондоне, в марте 1969 года. Он был младшим из шести детей, учился в колледже искусства и дизайна святого Мартина. Больше 15 лет был на волне славы, работал главным дизайнером французского дома моды Givenchy, а также имел собственный лейбл Alexander McQueen, который является частью конгломерата Gucci.

Александр МакКуин:

Я никогда не собирался никого пугать, шокировать — тоже. Я даже не проектирую планов содержания своих коллекций одежды. Плана нет — идеи возникают спонтанно. Сначала меня считали хулиганом, думали, что я специально делаю что-то такое. На самом деле нет, я просто играю в куклы, вот и всё.

Последние «куклы» Александра МакКуина — космические, инопланетные. Они ходили на осеннем парижском показе. Всех удивили их невероятная обувь, роботы в зале и спецэффекты на экране. Этот показ, кстати, транслировали в интернете, сайт не выдержал большого количества посетителей.

Анжела Батольф, редактор журнала Grazia:

Самой первой реакцией, конечно, был шок — он же такой молодой, всего 40 лет. Маккуин предлагал ни на что не похожий дизайн, он был новатором. Его смерть — как смерть Джимми Хендрикса для музыки. Дизайнерский гений Александра будет пылать вечно.

Александра Шульман, редактор британского Vogue:

Редкий и по-настоящему оригинальный талант. Такие модельеры, которые изменяют буквально всё вокруг, появляются раз в двадцать, а то и тридцать лет. Жизнь они воспринимают как цирк, как представление.