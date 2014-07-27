Топ самых ярких образов Новой Волны-2014: «Модненькая» Топурия, «богиня» Каменских и Галкин в юбке

Новости Латвии. Новая Волна-2014 стала очередным поводом покрасоваться для представителей бомонда. Артисты и знаменитые гости фестиваля молодых исполнителей в Юрмале на протяжении пяти дней отлично проводили время, то и дела будоража умы простых смертных своими порой несуразными или, наоборот, экстравагантными, элегантными образами.

В модной, как говорят, теме, в Юрмале был абсолютно каждый гость.

Самая, пожалуй, позитивная артистка как минимум украинской эстрады Настя Каменских, у которой всегда «все пучком!», удивила гостей фестиваля невероятной высоты укладкой под названием «Я богиня». Но не «потерялось» из-за прически от взгляда поклонников и платье цвета ультрамарин.

«Образ в синем» среди мужчин представил Дима Билан - костюм, обувь и очки были выдержаны в одной цветовой гамме.

Новомодную мужскую укладку продемонстрировал Максим Галкин. Его «хохолок» точно дополнял образ тинейджера (и уж совсем никак не отца двоих детей!). Одет Максим был в белый пиджак на майку и юбку на брюки. Массивная обувь, к слову, также искрилась белизной.

Просто не мог не эпатировать публику Филипп Киркоров. Его наряды нужно видеть… Мэтра российской эстрады одним абзацем не описать!

Впрочем, как не описать и образ королевы русского шансона Любови Успенской - слишком неоднозначные комментарии получает он в Сети.

В число наиболее ярких артистов Новой Волны-2014 попала и Лайма Вайкуле с ее «генеральским» жакетом, и «блестящая» Вера Брежнева, и по-диоровски утонченная Алсу. Здесь же не остались незамеченными Ирина Дубцова, Нюша, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Тимур Родригез и многие другие.

Но самой обсуждаемой звездой, той, что взобралась на «модный» гребень Новой Волны-2014, стала Кети Топурия. Солистка группы «А-Студио» - большая любительница неординарных нарядов. Ее отменный стиль не раз отмечали товарищи по цеху. Вот и в Юрмале Максим Галкин не смог оставить Кети без комплимента такого рода.

Максим Галкин:

Кети не следует трендам - она их создает.

На балтийское побережье Кети привезла два чемодана одежды. Наиболее впечатляющие наряды - платье Leka NYC с металлическим корсетом и прозрачной юбкой, и созданный ею лично костюм - длинная юбка с высоким поясом и топом. К слову, прически у Топурии всегда соответствующие - не заметить просто невозможно.

Сама Кети, как оказалось, не считает свои наряды чем-то необычным.

Кети Топурия:

Ну, не знаю… Это что-то такое современненькое, модненькое...

Чтобы оценить Кети и других «современненьких» и «модненьких» персон Новой Волны-2014, смотрите фото!

А чтобы узнать, как зарождался конкурс молодых исполнителей и что значит этот фестиваль на побережье рижского взморья для его основателя - Игоря Крутого, смотрите откровенное интервью композитора.