Пальто и обувь – осень 2009

Быть модной этой осенью – означает создать образ элегантной, но разумной и практичной барышни.

Быть модной этой осенью – означает создать образ элегантной, но разумной и практичной барышни. Верхняя одежда традиционно куда сдержанней в своей цветовой гамме, нежели прочие наряды, а теперь и вовсе буквально погружает нас в сумрак. Нет, дизайнеры, конечно, предлагают и розовые, и оранжевые.

– Черный – это мастер цветовой гаммы в нашей гардеробной. Кандинский когда-то сказал, что мы обрамляем картину в черную рамку, для того, чтобы ярче засияли краски, - рассказала стилист Алена Попова.

Бесспорно и то, что черный – это еще и очень практично в нашем капризном климате. Значит, лучшей и самой разумной покупкой сезона станет классическое черное пальто. Таковым может быть черный тренч, однобортное пальто до колен или чуть ниже, двубортное, с завышенной талией или трапециевидное. Выбор зависит от вашего силуэта, чувства прекрасного и уже имеющегося гардероба. Еще один вариант актуального в этом сезоне пальто некоторым может показаться до примитива простым.

Однако, именно в этом – все его плюсы. Кроме того, у этого пальто поразительно красивая и нежная отделка внутри. Те же, кто принципиально настроен против черного цвета, в хороших коллекциях хороших дизайнеров всегда найдут собратьев классических черных пальто, выполненных в других оттенках.

Это пальто вы сможете легко сочетать с одеждой практически всех цветов – от пастельно-бежевых до фиалковых. Кроме того, подобная комбинация оттенков с этим пальто продемонстрирует окружающим ваш не просто хороший, а изысканный и благородный вкус.

Проявить его, не забывая о практичности, вам потребуется и при выборе обуви. Скупой платит дважды, а красота второй шанс дает неохотно. Поэтому обувь должна быть качественной, а значит – дорогой. Сэкономить поможет все тот же разумный подход к составлению гардероба. Дизайнеры предлагают остановиться на двух-трех основных типах обуви. Внимание – строгим формам, устойчивым каблукам и сдержанным цветам.

Каждая новая пара обуви толкает нас к приобретению новой сумки. Догма о соответствии оттенков и фактур этих двух предметов нашего гардероба – всего лишь догма. Но сумка должна гармонировать с цветом и стилем одежды. Что же до ее размеров, то большие и объемные варианты не устарели, однако советуем обратить внимание и на их меньших сестер.

- В этом сезоне нужно купить сумку среднего размера или «клатч», - рассказала стилист Алена Попова.