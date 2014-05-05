Модная коллекция Апти Эзиева осень-зима 2014/2015

Новости Минска. Total black, металлическая фурнитура, грубая кожа, мужские ботинки… Брутальность, сила воли и невероятная харизма. Эксклюзивный гранж Апти Эзиева собирает все больше поклонников, и не только на родине.

Авторский стиль дизайнера всегда узнаваем и наполнен особой философией. 8-й сезон «Недели моды в Беларуси» не стал исключением.

Сквозь призму души и света. На подиуме воцарились тени. Все модели в новой коллекции были с ног до головы облачены в черное, как наше отражение – зеркало во внутренний мир.

Апти Эзиев, дизайнер:

Я в эту коллекцию хотел заложить полностью то, что я сам ношу – тень, которая падет от меня. Мой внутренний мир, как многие люди говорят, он черный, но у многих людей черный цвет ассоциируется с похоронным цветом, а я, наоборот, хотел людям доказать, что внутри меня сидит темнота-чернота, но она максимально позитивная , яркая, противоречие всем законам . Хотел доказать, что черный цвет может донести до людей, когда будет идти показ, позитив, люди будут улыбаться.

Коллекция совсем не выглядит монотонной. Массивные цепи, молниеносный декор, десятки заклепок… Ручная работа создает особый колорит. Свободный стиль в духе уличной моды. Вариант «все в черном» - для сильных характером, тех, кому не нужно заявлять о себе во весь голос яркими красками.

Цельный look – показатель отличного вкуса. В осенней коллекции дизайнер впервые использует объемную вязку. Контраст разных фактур, жесткой кожи и уютного трикотажа создает особое настроение.

Апти Эзиев, дизайнер:

Присуща моему стилю максимальная мужественность: лес, дрова, пилить, топора. Поэтому человеку комфортно рубить в чем-то комфортном. Родилась такая идея, чтобы использовать вязаные свитера, шарфы, шапки, варежки. Эти варежки вязала мама моей девушки, на них знак бесконечности, это обозначает то, что наш стиль никогда не закончится

Одежда с мужского плеча и мода на унисекс – дань времени. Объемные универсальные модели могут носить и парни, и девушки. Дизайнер показывает равноправие. Женственность с характером и брутальность в мире моды.

Апти Эзиев, дизайнер:

Вот эта куртка, например, она предназначена для мужика. Допустим, возьмем девушку 46-48 груди обхват, то она это смело на себя оденет, никто не скажет, что это на самом деле была мужская куртка.

Потертая кожа, цепи а-ля офицерские награды, броские застежки, шинельная ткань в пальто… Апти Эзиев любит создавать вещи с историей.

Дух гранжа чувствуется в каждой детали. Кстати, обратите внимание на отсутствие воротника в верхней одежде. В дополнении с большими шарфами-снудами образ будет выглядеть гармонично!

Никаких моделей с классическими параметрами!

У Апти Эзиева свой кастинг и взгляд. Эффектные бородачи и хрупкие девушки – фавориты дефиле. Образы для показа создавали также в свободном духе!

Андрей Протопопов, художник-модельер:

Моя работа заключалась в том, чтобы подобрать прически моделям. Апти одевает своих моделей по фристайлу , перед показом , он не делает модельные ряды и не развешает заранее, что модели будут одевать. Он всех выстраивает в ряд, по трое человек заходили в гримерку, одного человека он одевал, сразу же я ему делал прическу. Чем круто, что ты не планируешь, что делаешь.

От мала до велика. Открыл показ очаровательный малыш, за которым нон-стоп следовала молодежь и совершенно неожиданный финал ожидал зрителей: дизайнер перевоплотился в старика! Разные этапы жизни, как бесконечный путь творчества и новых открытий вне зависимости от возраста! Показ вмиг стал хедлайнером всей Недели моды, сообщили в программе "Утро. Студия хорошего настроения" на СТВ.