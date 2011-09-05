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Корона Мисс Минск изготовлена из белого золота и украшена уникальными бриллиантами и нежно-голубыми топазами

05 сентября 2011 13:46
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На создание шедевра ювелирам гомельского завода «Кристалл» понадобилось несколько недель.

Воплотить оригинальную идею дизайнеров и художников в металле и камнях доверили Игорю Озалынычу. Как признался сам мастер, изделие получилось с характером. Как настоящая красотка.

Игорь Озалыныч, ювелир ОАО «Гомельское производственное объединение «Кристалл»:
Изготовлена диадема из белого золота. А c ним работать сложнее, чем с обычным. Это золото капризное, требует к себе совсем другого отношения.

После полировки скромная диадема загорела тысячами огней.

Корона Мисс Минск изготовлена из белого золота и украшена уникальными бриллиантами и нежно-голубыми топазами-1

Особая гордость огранщиков завода «Кристалл» – уникальные бриллианты золотистого цвета. В природе такие встречаются один на 10 тысяч обычных. В короне их три, причем каждый бриллиант по стоимости превосходит все остальные компоненты диадемы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Корона Мисс Минск изготовлена из белого золота и украшена уникальными бриллиантами и нежно-голубыми топазами-4

Юрий Дедов, начальник производства ювелирных изделий ОАО «Гомельское производственное объединение «Кристалл»:
Это натуральный бриллиант коньячного оттенка. Дополняет его натуральный топаз грушевидной формы. Также в диадеме представлено 16 круглых натуральных круглых топазов, которые очень гармонируют в белом золоте вместе с жемчугом.

Самый крупный камень в диадеме – топаз, весом почти в 5 карат. Всего же в короне использовано еще 18 более мелких самоцветов самого высокого качества. Нежно-голубые камни по задумке художников символизируют красоту нашей голубоглазой родины.

Корона Мисс Минск изготовлена из белого золота и украшена уникальными бриллиантами и нежно-голубыми топазами-7

Корона Мисс Минск изготовлена из белого золота и украшена уникальными бриллиантами и нежно-голубыми топазами-9

Вообще, гомельские ювелиры к этому заказу отнеслись с особым трепетом.

Руслан Сороковой, генеральный директор ОАО «Гомельское производственное объединение «Кристалл»:
Из одной столицы диадема уезжает в другую. Гомель себя сегодня по праву зарекомендовал как ювелирная столица.
С нетерпением будем ждать финала конкурса, когда самая достойная из претенденток примерит диадему.

А в Минске оставшиеся до конкурса дни сокровище, изготовленное гомельскими ювелирами, будет храниться в банковском сейфе.

Корона Мисс Минск изготовлена из белого золота и украшена уникальными бриллиантами и нежно-голубыми топазами-12

Корона Мисс Минск изготовлена из белого золота и украшена уникальными бриллиантами и нежно-голубыми топазами-14

Корона Мисс Минск изготовлена из белого золота и украшена уникальными бриллиантами и нежно-голубыми топазами-16

# Фотофакт # Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск

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