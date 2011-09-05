Корона Мисс Минск изготовлена из белого золота и украшена уникальными бриллиантами и нежно-голубыми топазами

На создание шедевра ювелирам гомельского завода «Кристалл» понадобилось несколько недель. Воплотить оригинальную идею дизайнеров и художников в металле и камнях доверили Игорю Озалынычу. Как признался сам мастер, изделие получилось с характером. Как настоящая красотка. Игорь Озалыныч, ювелир ОАО «Гомельское производственное объединение «Кристалл»:

Изготовлена диадема из белого золота. А c ним работать сложнее, чем с обычным. Это золото капризное, требует к себе совсем другого отношения. После полировки скромная диадема загорела тысячами огней.

Особая гордость огранщиков завода «Кристалл» – уникальные бриллианты золотистого цвета. В природе такие встречаются один на 10 тысяч обычных. В короне их три, причем каждый бриллиант по стоимости превосходит все остальные компоненты диадемы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Дедов, начальник производства ювелирных изделий ОАО «Гомельское производственное объединение «Кристалл»:

Это натуральный бриллиант коньячного оттенка. Дополняет его натуральный топаз грушевидной формы. Также в диадеме представлено 16 круглых натуральных круглых топазов, которые очень гармонируют в белом золоте вместе с жемчугом. Самый крупный камень в диадеме – топаз, весом почти в 5 карат. Всего же в короне использовано еще 18 более мелких самоцветов самого высокого качества. Нежно-голубые камни по задумке художников символизируют красоту нашей голубоглазой родины.