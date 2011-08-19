«Мисс Минск-2011». Пятый день кастинга

Телеканал СТВ продолжает разыскивать претенденток на звание самой красивой девушки столицы. Пятый день кастинга конкурса «Мисс Минск-2011» собрал ярких и неординарных личностей.

Участницы демонстрировали жюри не только красоту, но и талант. Кто-то удивлял ручной работой, а кто-то ирландскими танцами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Среди потенциальных финалисток «Мисс Минск» – девушки не просто разных типажей, но и разных национальностей. И вот сейчас, когда Европа волнуется и происходят массовые волнения в развитых странах, в том числе и на национальной почве, я подумал о том, что у нас идеальные условия для того, чтобы не было никаких противоречий на национальной почве. И что любой человек, приехавший в Минск и избравший Беларусь своей родиной, может здесь проявиться и показать себя во всей красе.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Это не просто конкурс, это праздник молодости, красоты, праздник гармонии. И победительница этого конкурса является лицом города и в последующем принимает участие и в культурных мероприятиях, и благотворительных. Конкурс замечательный. И в основе все-таки лежит гармония.

Некоторые участницы занимали очередь в национальной школе красоты задолго до начала. Раскрыть себя за несколько минут дело непростое. Но большинство красавиц с задачей справились. Для достижения цели в ход шли стихи, и проза. А некоторые участие в кастинге сделали для себя своеобразным подарком.

Участница кастинга «Мисс Минск-2011»:

У меня сегодня День рождения, и мы собирались с друзьями ехать забирать тортик. Они мне сказали взять с собой купальник и ехать на кастинг. Так я оказалась здесь, а мои друзья за меня болеют и держат кулачки.

Наблюдать за реальной жизнью участниц можно и виртуально. Все подробности проведения кастингов на нашем сайте по адресу ctv.by.