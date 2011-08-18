«Мисс Минск-2011». Четвертый день кастинга

Кононова Ольга, участница кастинга конкурса красоты «Мисс Минск-2011»:
Я очень хочу показать, что девушка может быть не только умной, но и совмещать еще и внешние данные. Потому что конкурс позволяет раскрыться. Он не просто – вот ты пришла, модель, кукла, и тебя оценивают по параметрам. Нет, тебя оценивают по твоему внутреннему потенциалу, твоей харизме. Поэтому я сюда пришла.
Мария Юневич, участница кастинга конкурса красоты «Мисс Минск-2011»:
Я три дня сюда пытаюсь придти. Волнение брало вверх. Но я высоко оцениваю свои шансы.
Анастасия Чучупалова, заведующая художественно-постановочной частью Национальной школы красоты:
Смотрим на то, как она разговаривает. Естественно, когда она победит, и у нее будут брать интервью, чтобы она могла правильно говорить.
Ежедневно в эфире нашего телеканала дневники кастинга «Мисс Минск». Наблюдать за реальной жизнью участниц можно и виртуально. Все подробности проведения кастингов на нашем сайте по адресу ctv.by