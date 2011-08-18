«Мисс Минск-2011». Четвертый день кастинга

Телеканал СТВ продолжает разыскивать претенденток на звание «Мисс Минск-2011». В Национальной школе красоты продолжаются кастинги. Сегодняшний день по праву назвать самым эпатажным. Участницы ко встрече с жюри подготовились основательно и использовали весьма нестандартные приемы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кононова Ольга, участница кастинга конкурса красоты «Мисс Минск-2011»:

Я очень хочу показать, что девушка может быть не только умной, но и совмещать еще и внешние данные. Потому что конкурс позволяет раскрыться. Он не просто – вот ты пришла, модель, кукла, и тебя оценивают по параметрам. Нет, тебя оценивают по твоему внутреннему потенциалу, твоей харизме. Поэтому я сюда пришла.

Мария Юневич, участница кастинга конкурса красоты «Мисс Минск-2011»:

Я три дня сюда пытаюсь придти. Волнение брало вверх. Но я высоко оцениваю свои шансы.

Анастасия Чучупалова, заведующая художественно-постановочной частью Национальной школы красоты:

Смотрим на то, как она разговаривает. Естественно, когда она победит, и у нее будут брать интервью, чтобы она могла правильно говорить.

Ежедневно в эфире нашего телеканала дневники кастинга «Мисс Минск». Наблюдать за реальной жизнью участниц можно и виртуально. Все подробности проведения кастингов на нашем сайте по адресу ctv.by