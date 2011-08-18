Мисс Минск 2011. Кастинг 18 августа. Номер 160. Видео

Мисс Минск 2011. Кастинг 18 августа. Номер 153
Телеканал СТВ продолжает разыскивать претенденток на звание «Мисс Минск-2011». В Национальной школе красоты продолжаются кастинги. Сегодняшний день по праву назвать самым эпатажным. Участницы ко встрече с жюри подготовились основательно и использовали весьма нестандартные приемы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Мисс Минск 2011. Кастинг 18 августа. Номер 169
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