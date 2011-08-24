Финалистки «Мисс Минск 2011» промаршировали по плацу Военной академии

За титул самой красивой минчанки продолжат бороться 28 девушек, сумевших пройти в итоговый этап конкурса «Мисс Минск 2011».

Сейчас началась активная подготовка финала. На протяжении трех недель с конкурсантками будут работать хореографы, преподаватели дефиле, психологи, фотографы. Участниц будут обучать актерскому мастерству и искусству визажа.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Финалистки известны — на сцену выйдут 25 красоток. Сегодня их 28, и мы это сделали преднамеренно, потому что девушки каждый день будут заниматься физической подготовкой, это и очень сложный психологический процесс, не все его могут выдержать. Они будут кататься и на лошадях, и на велосипедах, и работать в тренажерном зале — не дай Бог, кто-то получит травму. С другой стороны, есть такое великолепное слово как «конкуренция». Победы не бывает без борьбы.

Уже сегодня девушки оттачивали мастерство дефиле на плацу в Военной академии. Слабому полу разрешили даже поближе познакомиться с оружием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александра Сокол, финалистка конкурса «Мисс Минск 2011»:

Впечатления очень хорошие. И настроение нам очень подняли — мальчики молодцы и умницы, маршировали, помогали создать темп под наше дефиле. Было вообще здорово, мне понравилось.

Финал конкурса состоится в преддверии Дня города 8 сентября во Дворце спорта. В эфире телеканала СТВ шоу будет транслироваться 10 сентября. Победительниц определят в 8 номинациях, в частности, Мисс Минск 2011, Первая и Вторая вице-мисс, Мисс зрительских симпатий и Мисс Дружба, Мисс Пресса и Мисс Фото.