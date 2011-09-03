«Мисс Минск-2011». Конкурсантки поддержали сборную Беларуси по футболу на стадионе «Динамо»

Кресла болельщиков в отборочном матче Чемпионата Европы Беларусь – Босния и Герцеговина стройные минчанки делили с боснийцами, которые выкрикивали не только слова поддержки своей команде, но и комплименты белорусским красавицам.

Заграничные гости делились впечатлениями о столице, делали фото на память и обещали приехать еще, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».