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«Мисс Минск-2011». Конкурсантки поддержали сборную Беларуси по футболу на стадионе «Динамо»

03 сентября 2011 12:48
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Кресла болельщиков в отборочном матче Чемпионата Европы Беларусь – Босния и Герцеговина стройные минчанки делили с боснийцами, которые выкрикивали не только слова поддержки своей команде, но и комплименты белорусским красавицам.

Заграничные гости делились впечатлениями о столице, делали фото на память и обещали приехать еще, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Мисс Минск-2011». Конкурсантки поддержали сборную Беларуси по футболу на стадионе «Динамо»-1

Болельщики Боснии и Герцеговины:
Глядя на такой цветник, мы думаем, как удержаться и не пересесть на сторону белорусских болельщиков. Это настоящая честь для нас – болеть за свою команду, но в таком приятном обществе минских мисс.

«Мисс Минск-2011». Конкурсантки поддержали сборную Беларуси по футболу на стадионе «Динамо»-4

Минск очень красив. Мы получили массу впечатлений перед матчем, прогуливаясь по ухоженным и чистым улицам. Видели много строящихся объектов. Но еще приятнее целую игру наслаждаться красотой ваших девушек. Как бы не пропустить гол.

«Мисс Минск-2011». Конкурсантки поддержали сборную Беларуси по футболу на стадионе «Динамо»-7

Приятные люди, очаровательные белорусские девушки. Еще в дороге я представлял, какая же она, Беларусь? И сейчас могу сказать: это красивая страна с красивыми проспектами и самыми красивыми девушками.

«Мисс Минск-2011». Конкурсантки поддержали сборную Беларуси по футболу на стадионе «Динамо»-10

«Мисс Минск-2011». Конкурсантки поддержали сборную Беларуси по футболу на стадионе «Динамо»-12

«Мисс Минск-2011». Конкурсантки поддержали сборную Беларуси по футболу на стадионе «Динамо»-14

«Мисс Минск-2011». Конкурсантки поддержали сборную Беларуси по футболу на стадионе «Динамо»-16

«Мисс Минск-2011». Конкурсантки поддержали сборную Беларуси по футболу на стадионе «Динамо»-18

«Мисс Минск-2011». Конкурсантки поддержали сборную Беларуси по футболу на стадионе «Динамо»-20

Штанге: Мы не боимся ни Франции, ни Боснии

# Фотофакт # Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск # Белоруссия

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