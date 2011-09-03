«Мисс Минск-2011». Конкурсантки поддержали сборную Беларуси по футболу на стадионе «Динамо»
Кресла болельщиков в отборочном матче Чемпионата Европы Беларусь – Босния и Герцеговина стройные минчанки делили с боснийцами, которые выкрикивали не только слова поддержки своей команде, но и комплименты белорусским красавицам.
Заграничные гости делились впечатлениями о столице, делали фото на память и обещали приехать еще, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Болельщики Боснии и Герцеговины:
Глядя на такой цветник, мы думаем, как удержаться и не пересесть на сторону белорусских болельщиков. Это настоящая честь для нас – болеть за свою команду, но в таком приятном обществе минских мисс.
Минск очень красив. Мы получили массу впечатлений перед матчем, прогуливаясь по ухоженным и чистым улицам. Видели много строящихся объектов. Но еще приятнее целую игру наслаждаться красотой ваших девушек. Как бы не пропустить гол.
Приятные люди, очаровательные белорусские девушки. Еще в дороге я представлял, какая же она, Беларусь? И сейчас могу сказать: это красивая страна с красивыми проспектами и самыми красивыми девушками.