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«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса станут героинями фильма «Красотки в жизни и на сцене»

03 сентября 2011 14:29
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Фильм будет показан на канале «СТВ» ровно через неделю. Героини – не только представительницы этого года, но и победительницы разных лет. Фильм рассказывает о том, как сложились их жизни и как конкурс «Мисс Минск» повлиял на их дальнейшую судьбу.

Четвертого сентября определится победительница в номинации «Мисс зрительских симпатий». Голосование пройдет сразу после информационно-аналитической программы «Неделя». Любой зритель может отдать свой голос за наиболее понравившуюся девушку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса станут героинями фильма «Красотки в жизни и на сцене»-1

Анастасия Гузель-Ганиева, директор продюсерского центра телекомпании «СТВ»:
Я считаю, что завтра у девушек самый важный день, потому что именно завтра определиться, кто примерит на себя титул «Мисс зрительских симпатий». Определят это только зрители телеканала «СТВ» путем голосования: это и интернет-голосование, и телефонное, и смс-голосование.

«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса станут героинями фильма «Красотки в жизни и на сцене»-4

Ольга Черник, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:
У всех волнение, потому что все хотят участвовать в шоу. Обидно уйти перед самым финалом, но мы волнуемся, стараемся, переживаем и готовимся завтрашнему шоу, чтобы быть в прямом эфире и показать всем себя во всей красе.

Напомним, финал конкурса пройдет в преддверии Дня города восьмого сентября во Дворце спорта. В эфире телеканала «СТВ» шоу будет транслироваться 10-го. Победительниц определят в восьми номинациях. А дневники конкурса вы можете смотреть ежедневно в эфире нашего телеканала.

«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса станут героинями фильма «Красотки в жизни и на сцене»-7

«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса станут героинями фильма «Красотки в жизни и на сцене»-9

«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса станут героинями фильма «Красотки в жизни и на сцене»-11

«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса станут героинями фильма «Красотки в жизни и на сцене»-13

«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса станут героинями фильма «Красотки в жизни и на сцене»-15

# Фотофакт # Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск

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