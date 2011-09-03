«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса станут героинями фильма «Красотки в жизни и на сцене»
Фильм будет показан на канале «СТВ» ровно через неделю. Героини – не только представительницы этого года, но и победительницы разных лет. Фильм рассказывает о том, как сложились их жизни и как конкурс «Мисс Минск» повлиял на их дальнейшую судьбу.
Четвертого сентября определится победительница в номинации «Мисс зрительских симпатий». Голосование пройдет сразу после информационно-аналитической программы «Неделя». Любой зритель может отдать свой голос за наиболее понравившуюся девушку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Анастасия Гузель-Ганиева, директор продюсерского центра телекомпании «СТВ»:
Я считаю, что завтра у девушек самый важный день, потому что именно завтра определиться, кто примерит на себя титул «Мисс зрительских симпатий». Определят это только зрители телеканала «СТВ» путем голосования: это и интернет-голосование, и телефонное, и смс-голосование.
Ольга Черник, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:
У всех волнение, потому что все хотят участвовать в шоу. Обидно уйти перед самым финалом, но мы волнуемся, стараемся, переживаем и готовимся завтрашнему шоу, чтобы быть в прямом эфире и показать всем себя во всей красе.
Напомним, финал конкурса пройдет в преддверии Дня города восьмого сентября во Дворце спорта. В эфире телеканала «СТВ» шоу будет транслироваться 10-го. Победительниц определят в восьми номинациях. А дневники конкурса вы можете смотреть ежедневно в эфире нашего телеканала.