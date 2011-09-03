«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса станут героинями фильма «Красотки в жизни и на сцене»

Фильм будет показан на канале «СТВ» ровно через неделю. Героини – не только представительницы этого года, но и победительницы разных лет. Фильм рассказывает о том, как сложились их жизни и как конкурс «Мисс Минск» повлиял на их дальнейшую судьбу.

Четвертого сентября определится победительница в номинации «Мисс зрительских симпатий». Голосование пройдет сразу после информационно-аналитической программы «Неделя». Любой зритель может отдать свой голос за наиболее понравившуюся девушку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».