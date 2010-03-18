Liv Tyler: Мне не пришлись по вкусу те фото, на которых у меня лошадиное лицо

Интересные перемены происходят в карьере Liv Tyler, дочки лидера группы «Aerosmith».

Сейчас ей 32 года. Она начинала как модель в 18. И вот неожиданно снова выступила в роли модели. В начале 2000-х она снималась в трилогии «Властелин колец», пару лет назад в экранизации комикса «Невероятный Xалк». Скоро выйдет на киноэкран новейший кинопроект с участием Liv, название фильма «Супер», но голландский фэшн лейбл J-стар предложил ей промоутировать распространение их джинсов в Америке.

Liv Tyler:

Сейчас существует бесконечное количество моделей джинсовой одежды. Найти самую подходящую довольно сложно. В этом случае мне все пришлось по вкусу, кроме фотоснимков, на которых у меня такая лошадиная улыбка.

Что касается самого показа одежды от Голландского Дома моды J-Star, то на осень-зиму 2010 там предлагают желтые, зеленые, черные цвета. Такая одежда выглядит немного ненатурально и чем-то напоминает тренерскую форму. Но Дом моды надеется на успех в Америке, где планирует открыть 50 новых бутиков.

И правда, без участия Liv Tyler и ряда других знаменитостей разработки голландских модельеров не привлекли бы столько внимания СМИ. Natasha Bedingfield, Mena Suvari присутствовали на показе. Популярный певец John Ledjin, дочь Ozzy Osbourne Kelly с удовольствием позировали здесь для прессы.