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Фото. Линии одежды, модельные агентства и фэшн-фестивали в стиле рок

11 марта 2010 12:21
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Шоу, фрагменты которого мы видим, проходило в Берлине и называлось «Модная рок-ночь». Модная, потому что тут показывали одежду, которую надо одевать на рок-мероприятия. Соответственно, здесь звучали только рок ритмы.

Играет голландская рок-группа «Moke». Это любимая группа немецкого дизайнера Карла Лагерфельда. Она уже имеет славу самой стильной группы в Голландии.

Фото. Модная берлинская рок-ночь

А эти девушки-модели работают в специальном агентстве «Rockstars Models» и они отличаются от других моделей.

Фото. Модная берлинская рок-ночь

Фото. Модная берлинская рок-ночь

Фото. Модная берлинская рок-ночь

Фото. Модная берлинская рок-ночь

Руководитель модельного агентства «Rockstars Models» Александр Ван Гессен:

Слава Богу, тут не обычная фэшн-вечеринка, мы бы туда просто не пошли. Мы предлагаем другой стиль, другие законы красоты и других девушек. Если бы рок -моду придумали не в Берлине, то кто-нибудь сделал бы это. Рок-мода сейчас очень актуальна.

Ну а этот комплект выглядет как подарок женщинам на 8 марта, никаких других описаний на ум не приходит.

Фото. Модная берлинская рок-ночь

Фото. Модная берлинская рок-ночь

Кстати, один из  известных музыкальных лейбов «Universal» учредил даже специальный бренд одежды - «Amplified».

# Мода

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