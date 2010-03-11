Фото. Линии одежды, модельные агентства и фэшн-фестивали в стиле рок

Шоу, фрагменты которого мы видим, проходило в Берлине и называлось «Модная рок-ночь». Модная, потому что тут показывали одежду, которую надо одевать на рок-мероприятия. Соответственно, здесь звучали только рок ритмы.

Играет голландская рок-группа «Moke». Это любимая группа немецкого дизайнера Карла Лагерфельда. Она уже имеет славу самой стильной группы в Голландии.

А эти девушки-модели работают в специальном агентстве «Rockstars Models» и они отличаются от других моделей.

Руководитель модельного агентства «Rockstars Models» Александр Ван Гессен: Слава Богу, тут не обычная фэшн-вечеринка, мы бы туда просто не пошли. Мы предлагаем другой стиль, другие законы красоты и других девушек. Если бы рок -моду придумали не в Берлине, то кто-нибудь сделал бы это. Рок-мода сейчас очень актуальна.

Ну а этот комплект выглядет как подарок женщинам на 8 марта, никаких других описаний на ум не приходит.

Кстати, один из известных музыкальных лейбов «Universal» учредил даже специальный бренд одежды - «Amplified».