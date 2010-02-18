Эскапизм: лондонские вечеринки в стиле ретро

На Туманном Альбионе успешно переняли моду на вечеринки в стиле «декаданс» 20-х. Там можно забыть про сегодня, там можно научится танцевать чарльстон.

Всех это людей можно, конечно, назвать эскапистами — теми, кто хочет убежать от действительности — но это не так. В 20 – 30-е годы, во времена мирового экономического кризиса, подобные вечеринки были запрещены. Теперь слово «запрещены» в Лондоне стало их названием.

Андреа Стерлинг, организатор:

Говорите, эскапизм? Может быть и так. Но мне во всём этом нравится то, чего не хватает в современности. Девушки превращаются в сказочных красавиц, а мужчины ведут себя как джентльмены. Разве это плохо?

Приглашение и билеты на эти вечеринки в стиле 20-х ХХ века выглядят как старинные деньги. Наряды, поведение, напитки, развлечения — всё также соответствует стилю того времени.

Филипп Перо, гость:

Я тут для того, чтобы очутиться во сне наяву. Думаю, что это круто. Хочу, чтобы такое случалось почаще, а не только раз в жизни.

На большом экране можно смотреть чёрно-белые немые фильмы 20-х. Всё окружение тоже должно соответствовать — посуда, мебель, коктейли, даже рулетка. А также музыка и песни.

Коктейли называют, как в 20-е: «Великий Гэтсби», «Обезьяний чай» или «Кричащий Гудзон». Танцуют, соответственно, чарльстон.

Что-то подобное происходит каждый месяц. Мода на ретро в высшем свете сильна, как никогда. Общество в целом тоже увлеклось чем-то старым.

— Отличная возможность забыть про привычное. К сожалению, я не знаю старых танцев.

— Я не уверена, выглядит ли мой чарльстон так, как нужно. Но я видела здесь людей, удивляющий своим умением.

Гедонистическим антиквариатом можно даже окрестить умение некоторых гостей вечеринки танцевать старые танцы. Прочие, кто не учился, и не знают точных движений, просто показывают что-то похожее.