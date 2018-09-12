Yle (Финляндия): Поскучать – это полезно

Современный человек совершенно не выносит скуку, но она нам необходима. За скукой следует понимание, без нее у нас не возникало бы множество идей. С другой стороны, излишние раздражители мешают нам сосредоточиться, и нынешние уроки в школе это только доказывают. Это мнение финского специалиста по воспитанию и философа Юхи Хакалы, с которым побеседовало финское издание Yle.

Вы ищете телефон в кармане, когда ждете лифт? Скорее всего, ответ положительный. Ведь современный человек совершенно не выносит скуку, считает финский профессор.

Но скука нам необходима. Без нее у нас не возникало бы множество идей. С другой стороны, излишние раздражители мешают нам сосредоточиться, и нынешние уроки в школе это только доказывают.

Это мнение специалиста по воспитанию и философа Юхи Хакалы (Juha T. Hakala), профессора Университета Ювяскюля и доцента Университета Оулу. Его последняя книга «Восхваление скуки» – продолжение произведений «Творческая лень» и «Книга сдержанности».

Учиться скуке нужно с самого детства: ребенку порой нужно дать соскучиться.

«Если ребенок говорит, что ему скучно, следует ответить: хорошо. Так тоже бывает. Жизнь – это не сплошные вершины, а, скорее, ровная череда событий», – говорит Хакала.

По его словам, сейчас мы воспитываем поколение – если не целое общество – которое относится к скуке довольно болезненно. Дети не могут сосредоточиться на учебе, в которой нет сильных раздражителей. Парадоксально, но эти же дети часто занимаются во взрослом возрасте скучной работой – например, работают чиновниками или занимаются мониторингом, пишет Хакала.

Он также критикует прошлогодние изменения в системе начальной школы Финляндии, которые опираются на дигитализацию учебного процесса. Хакала считает, что в школьной реформе не полностью учли то, что дигитализация может отразиться не только на развитии школы, но и на образе жизни юного поколения.

«Маленькие люди тоже проводят свое свободное время за теми же гаджетами. Базировать на них учебу – это не ключ к счастью».

Хакала, конечно, понимает, что в школах должны появляться современные технологии, но они все же должны использоваться разумно и с учетом всех факторов.

За скукой следует понимание

К скуке не надо стремится только ради скуки, напоминает Юха Хакала.

«Это неприятное чувство. В этом состоянии нет ничего такого, чтобы им наслаждаться».

В скуке есть плохие стороны: она провоцирует неудачи на работе и несчастные случаи, случаи хулиганства и совершение убийств. Хакала не хочет одобрять идею скуки, она не должна становиться привлекательной.

Однако скуку нужно учиться понимать – и использовать себе на пользу. Когда кажется, что ничего не происходит, мозг человека начинает сам создавать или осознавать что-то новое.

Эта мысль не нова, и Хакала опирается в своей книге на мнения исследователей, людей искусства, философов разных столетий. О важности скуки писали исследователи середины 90-х, претендовавшие на Нобелевскую премию. Тогда интернет был в зачаточном состоянии.

Бегство от скуки – даже на перекрестке со светофором

Особая проблема современности, по мнению Хакалы, заключается в чрезмерной борьбе со скукой. 40% своего времени молодежь и молодые взрослые проводят, уставившись в монитор или стуча по экрану телефона.

«Смартфоны – как лекарства для контроля над настроением, они затрагивают разные эмоции. С одной стороны, смартфоны дают нам те ощущения, которые нигде больше не получишь. С другой стороны, уставший и заскучавший, ты тарабанишь по телефону и можешь немного взбодриться», – рассуждает Хакала.

И у тех, кто заскучал на работе, один из самых популярных способов отвлечься – побродить по интернету. Однако Хакала не пытается умничать.

«И я, когда стою в длинной очереди на кассу, достаю из кармана телефон и начинаю проверять почту и „Ватсап"».

Как показывают многие исследования, время от времени скучающие люди отличаются большей креативностью. Под креативностью Хакала понимает в том числе и простые мгновения раздумий: проявления творческой натуры – это не только создание произведений искусства и замечательных инноваций, но и развитие человека в повседневных вопросах, приобретение нового взгляда на привычные вещи.

«В моменты скуки мозг начинает создавать новый собственный материал. Постоянные рассуждения о какой-либо проблеме не продвигают ее решение вперед. Нам нужны пустые мгновения, взгляд на вопрос с нового угла или со стороны», – говорит Хакала.

Скука позволяет узнать больше о нас самих

Скука не только развивает креативность, но и позволяет нам познакомиться с самими собой, говорит Юха Хакала.

«Когда сталкиваешься со скукой, становишься хозяином самому себе, изучаешь себя тщательнее».

Лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский представляет скуку «окном в бесконечность», психологическая Сахара «начинается прямо в вашей спальне и теснит горизонт». Хакала, как и Бродский, удивляется, почему школы не учат нас, как поступать с таким сильным чувством.

«Скука – чувство, знакомое всем, но мы всегда стараемся его избежать или отрицать».

Если бегство от скуки продолжится, то страдать будет уже общество, говорит Хакала. В обществе профессионалов все процессы ускоряются, понятия становятся все более поверхностными. Люди не изучают причины или обстоятельства, их устраивает поверхностное знание, которое находится во все более открытом доступе для огромного количества людей.

И хотя сейчас часто говорят об исчезновении единой культурной общности, Хакала обеспокоен прямо противоположным явлением.

«Как же сейчас много людей, которые читают одни и те же новости, подпитываются одними и теми же вещами! Нет ли угрозы того, что мы вскоре столкнемся с абсолютным тоталитаризмом? В наших головах будут появляться одинаковые мысли, поскольку мы получаем один и тот же материал», – рассуждает Хакала.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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