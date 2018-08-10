The Independent. Физики: Великая пирамида Гизы способна фокусировать электромагнитную энергию

Новое исследование показало, что Великая пирамида в Гизе способна фокусировать электромагнитное излучение в энергетических карманах внутри сети внутренних камер и под своим основанием.

Теоретические исследования, проведенные группой российских ученых с целью воссоздания ее формы на наноуровне, направлены на то, чтобы понять, как пирамида будет реагировать на радиоволны, направленные на нее.

Отнюдь не раскрывая и не используя какие-то мистические свойства древнего сооружения, ученые надеются использовать результаты своего исследования в технологической сфере, например, при создании эффективных солнечных батарей.

Спекуляции на тему предполагаемой функции египетских пирамид распространены, по крайней мере, с начала XX века. Эти структуры связывали со всем подряд, начиная от инопланетян и заканчивая Апокалипсисом.

Самая старая и самая большая из пирамид Гизы – Великая пирамида, построенная для фараона Хуфу тысячи лет назад – породила в воображении людей целый ряд самых диких теорий.

В своей работе ученые признают, что «эти удивительные сооружения будоражат воображение людей, порождая разного рода басни и необоснованные предположения».

Поэтому, как они сами объясняют, для ученых тем более важно использовать современные методы для изучения реальных загадок пирамид.

Они использовали различные математические модели, чтобы понять, как свет взаимодействует с гипотетической наночастицей в форме древнего чуда света.

«Египетские пирамиды всегда привлекали к себе большое внимание», – говорит один из авторов исследования, доктор физико-математических наук из Университета ИТМО Андрей Евлюхин.

«Мы, как ученые, тоже ими интересовались, поэтому решили рассматривать Великую пирамиду как частицу, резонансно рассеивающую радиоволны».

Их исследование было опубликовано в «Джорнал оф эпплаед физикс».

Сначала ученые вычислили, что при использовании радиоволн длиной от 200 до 600 метров в пирамиде может быть достигнуто так называемое «резонансное» состояние, то есть электромагнитная энергия будет сосредоточена внутри структуры и под ней.

«Из-за отсутствия информации о физических свойствах пирамиды нам пришлось использовать разного рода предположения», – рассказывает Евлюхин.

«Например, мы предположили, что внутри нет неизвестных пустот, а строительный материал со свойствами обычного известняка равномерно распределен внутри и снаружи пирамиды. С этими допущениями мы получили интересные результаты, которые могут найти важное практическое применение».

Интерес команды к Великой пирамиде впервые возник во время исследования взаимодействия света и некоторых наночастиц.

Свет можно контролировать в наномасштабе, изменяя размер, форму и показатель преломления исходных материалов наночастиц.

Ученые хотят выяснить, могут ли наночастицы, подобные Великой пирамиде, взаимодействовать со светом таким же образом, как она взаимодействует с радиоволнами, концентрируя свою энергию в определенных зонах.

«Выбирая материал с подходящими электромагнитными свойствами, мы можем получить пирамидальные наночастицы с перспективой практического применения в наносенсорах и эффективных солнечных элементах», – говорит еще один физик университета ИТМО, кандидат технических наук Полина Капитанова.

Это не первый случай «столкновения» миров физики и исследования пирамид.

Опубликованная в 2017 году в журнале «Нэйчер» статья рассказывает о том, как ученые, используя методы физики частиц, открыли новую камеру внутри Великой пирамиды – первую, начиная с XIX века.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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