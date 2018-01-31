Le Monde: Видеоигры и соцсети – наркотик, зависимость или особый клинический феномен?

Многие врачи считают, что пристрастие к видеоиграм и социальным сетям представляет собой клинический феномен, который заслуживает самого внимательного изучения.

Довольно видеоигр и соцсетей? Сегодня опасности цифровых технологий находятся на всеобщем обозрении, о них говорят медики и отраслевые эксперты. Все чаще слышна и резкая критика со стороны бывших лидеров Кремниевой долины. «Думаю, мы создали инструменты разрушения социального полотна», – сказал бывший вице-президент «Фейсбук» по развитию Чамат Палихапития (Chamath Palihapitiya) на конференции в ноябре 2017 года.

В частности он отметил чрезмерно активную стимуляцию нейронов дофамином (этот нейромедиатор играет роль в возникновении зависимости) «лайками» и прочими уведомлениями в социальных сетях. Именно поэтому он сам запретил своим детям пользоваться «этим дерьмом». В январе генеральный директор «Эппл» Тим Кук (Tim Cook) признал, что против того, чтобы его племянник (детей у него нет) пользовался соцсетями.

Кроме того, в новой Международной классификации болезней ВОЗ (МКБ-11), которую должны обнародовать в середине 2018 года, появится упоминание расстройства в связи с видеоиграми.

Запершись в комнате

Хотя у одних такой диагноз вызывает сомнения, другие считают, что он соответствует клиническим реалиям. «У половины из 400 молодых людей от 11 до 20 лет, которых мы принимаем каждый год, имеется проблема с видеоиграми, – утверждает доктор Оливье Фан (Olivier Phan) из клиники Дюпре в Со (департамент О-де-Сен) и французского центра Красного креста. – В некоторых случаях все даже тяжелее, чем с марихуаной. Ребенок выпадает из жизни на глазах у родителей. Мы занимаемся самыми запущенными случаями молодых людей, которые живут, запершись у себя в комнате.

Подобное поведение было изначально описано в Японии, где их называют хикикомори». По мнению психиатра и одного из авторов недавнего исследования «Видеоигры, алкоголь, марихуана: предупреждение и помощь подросткам», это набирающее обороты явление требует долгосрочного изучения, а его помещение в МКБ-11 представляет собой признание, которое позволит это сделать.

Психиатр из Нанта Брюно Роше (Bruno Rocher) тоже настаивает на существовании этой зависимости, которая касается 1% геймеров. «Никто не пытается очернить видеоигры, однако нужно признать, что они могут причинить ущерб. Это очень обширная сфера, которая требует более внимательного изучения», – подчеркивает он. К нему попадают молодые люди, «которые растрачивают жизнь». Чаще всего их приводят родители, поскольку они сами редко обращаются за помощью. «Семейная тревога занимает большое место. Даже в тех случаях, когда зависимости нет, оценка со стороны идет на пользу окружению», – уверен Брюно Роше. У некоторых увлечение видеоиграми является симптомом более серьезного расстройства. «Это может позволить выявить депрессию, социальную фобию или проявления аутизма, – объясняет он. – Кроме того, у каждого третьего молодого человека отмечается высокий потенциал». Терапия включает в себя восстановление нормального ритма жизни, в частности путем лишения доступа к видеоиграм путем госпитализации.

Другие специалисты относятся к этому сдержаннее. «Особенность этой предполагаемой зависимости от видеоигр заключается в том, что, по результатам исследований, она пропадает в случае принятия ряда мер. Это серьезное отличие от зависимости от наркотических веществ», – говорит глава отделения детской психиатрии Университетского больничного центра Нанта Оливье Бонно (Olivier Bonnot). По его словам, сторонники концепции зависимости уделяют недостаточно внимания окружению: «Если родители тоже геймеры, все может стать приятным семейным времяпрепровождением. В противном случае ребенок закрывается у себя в комнате за игрой. Кроме того, следует учитывать тип игры. Многие очень интерактивны и создают условия для международных контактов».

Ну а что насчет зависимости от социальных сетей? В США на эту тему проводится все больше исследований, а норвежские специалисты даже создали шкалу оценки риска зависимости от «Фейсбук». Что касается повседневной сферы, французских врачей больше тревожит проблема домогательств и преследований в сети.

Насчет воздействия видеоигр и социальных сетей на мозг тоже нет единого мнения. «В нейробиологическом плане зависимость возникает из-за дисбаланса двух систем: между лобной долей (она позволяет принимать обдуманные решения) и глубинными нейронами, которые отличаются большим автоматизмом и быстротой, а также выделяют дофамин, – объясняет профессор Жаниэль Зюллино (Daniele Zullino) глава отделения аддиктологии из Женевы. – При любой зависимости, которая может быть связана с веществом или поведением (патологическая игра, секс…), просматривается излишняя стимуляция с выделением дофамина при ослаблении лобных долей, что вызывает потерю контроля». Цифровые технологии отправляют в мозг особенно сильные сигналы, считает врач.

Сравнимо с кокаином

«Дофамин – нейромедиатор, который играет роль в обучении с помощью вознаграждения, – отмечает невролог Матье Анхейм (Mathieu Anheim). – В случае соцсетей «лайк» и появление нового друга представляют собой быстрое вознаграждение, которое усиливает тягу к этой деятельности и все больше доводит ее до автоматизма».

В США группа ученых под началом Офира Турела (Ofir Turel) из Калифорнийского университета обнаружила в мозге пристрастившихся к социальным сетям молодых людей те же функциональные или анатомические нарушения, что возникают у обычных, в том числе кокаиновых наркоманов. Другие американские исследования указывают на то, что тяга к Фейсбуку и прочим соцсетям может хотя бы частично объясняться фактом внимания к себе. Ряд опытов показал, что обсуждение человека другими стимулирует отвечающие за вознаграждение области мозга, и что некоторые участники даже предпочитают это денежной выплате.

«Большая опасность этих технологий заключается в привлечении внимания, в первую очередь среди наиболее уязвимых групп населения, – не скрывает беспокойства психолог Жан-Пьер Кутрон (Jean-Pierre Couteron). – Никто не доверит гоночную машину только что получившему права человеку. Точно так же, нам стоит задуматься о том, чтобы не предоставлять доступ к сложным играм слишком маленьким или недостаточно подготовленным детям». Помимо рассмотрения медицинских и научных вопросов Жан-Пьер Кутрон прилагает задуматься о мерах регулирования видеоигр с привлечением представителей работающих в этой сфере компаний.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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