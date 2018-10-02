El País (Испания): Лазерная технология помогает осознать величие цивилизации майя

В 2016 году специалисты облетели на самолете большую часть территории распространения цивилизации майя в Эль-Петене (Гватемала) с одной из самых передовых систем «Лидар» на борту. на карту были нанесены бесчисленные здания, дороги, каналы и стены, что позволяет судить о величии цивилизации майя и дает представление о том, какое население проживало в этих местах, как они воевали или как вели сельское хозяйство.

Технология «Лидар» позволяет увидеть тысячи зданий, дороги и каналы, ранее затерянные в сельве.

Лазер помог нам увидеть тысячи сооружений, построенных майя и спрятанных в бескрайней сельве. Используя технологию «Лидар», или LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging – обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света), группа археологов просканировала тысячи гектаров земли, на которой процветала цивилизация майя. Они не обнаружили ни новых крупных дворцов, ни пирамид, ни храмов, подобных Кукулькану или «Большому ягуару». Но на карту были нанесены бесчисленные здания, дороги, каналы и стены, что позволяет судить о величии цивилизации майя и дает представление о том, какое население проживало в этих местах, как они воевали или как вели сельское хозяйство.

В 2016 году специалисты облетели на самолете большую часть территории распространения цивилизации майя в Эль-Петене (Гватемала) с одной из самых передовых систем «Лидар» на борту. Эта технология использует лазер в качестве радара: он посылает импульсы света, которые позволяют построить изображение объекта по отражению лазерных лучей. В данном случае использовался прибор, способный сканировать объект с шести различных углов. Он был предоставлен Национальным центром воздушного лазерного картирования (National Center for Airborne Laser Mapping), базирующимся в США. «Лидар» покрыл площадь в 2 144 квадратных километра и обнаружил десятки сооружений майя.

«Это наиболее масштабное исследование при помощи радара в истории археологии», – говорит Франсиско Эстрада-Белли, специалист по культуре майя Тулейнского университета (Новый Орлеан, США) и один из авторов исследования. Эта технология обработки изображений использовалась для исследования культуры майя не впервые, но в этот раз экспедиция, поддерживаемая Фондом Пакунама, исследовала в 10 раз большую по площади территорию с гораздо большей детализацией. «Любой объект от 50 до 100 см в ширину и от 20 до 50 см в высоту появится на экране», – добавляет археолог. Для достижения подобных результатов Лидар испустил более 33,5 млрд. лазерных импульсов (15 на каждый квадратный метр).

На полученной 3D-карте, опубликованной в журнале «Саенс» (Science), нанесены 61 480 объектов. Были обнаружены как целые кварталы крупных городов майя, таких, как Тикаль, Хольмуль или Ксультун, так и сотни километров мощеных дорог, проходящих мимо цистерн шириной до 2000 метров, например Тинталь, которые могли вместить до 3 миллионов кубических метров воды. Кроме того, были обнаружены несколько километров оборонительных сооружений, сотни каналов и множество небольших сельских поселений, соединенных дорогами.

Полученная информация помогла исследователям оценить уровень населения в исследуемой зоне и вообще во всем регионе майя. В период, известный как поздняя классика (между 650 и 800 годами нашей эры), плотность населения в этой области составляла 80-100 человек на квадратный километр. В центре крупных городов, таких, как Тикаль, плотность, должно быть, достигала 2000 человек на квадратный километр, что сопоставимо с современными городами. В общем на равнинах проживали 7-11 миллионов человек.

Изображения «Лидара», проверенные на месте несколькими группами археологов, также показывают, что общество майя нуждалось в интенсивном сельском хозяйстве, чтобы прокормить такое городское население. Традиционная система, мильпа, основанная на сжигании участков для оплодотворения земли перед новым посевом, не справилась бы без сотен каналов, использовавшихся для осушения болот, занимавших большую часть территории. В ходе исследования было обнаружено 306 квадратных километров террасных участков. До 17% территории, которая сегодня представляет собой сельву, ранее использовалась под сельское хозяйство. По мнению авторов исследования, подобное было бы возможно только при наличии у майя развитой централизованной власти.

Директор Мезоамериканского исследовательского центра Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) Анабель Форд говорит: «"Лидар" дает довольно точное представление о географии ландшафта. Его можно использовать на любой местности, но в случае с майянскими лесами он становится настоящей волшебной палочкой (притом очень дорогой), которая дает нам детализированное изображение дренажей, гор, долин, низин и, что важнее, больших месторождений».

Тем не менее, археолог Анабель Форд, 40 лет изучающая культуру майя, но не участвовавшая в данном исследовании, добавляет, что «хотя крупные объекты выглядят четко, элементы, которые сообщают мелкие детали о сельском хозяйстве и отношении древней цивилизации майя к земле, нуждаются в дополнительной проверке», и должны быть подтверждены на месте. С этим согласен и Эстрада-Белли: «Всегда будут нужны опытные археологи для распознавания объектов, обнаруженных "Лидаром". И чем больше данных, тем больше археологов понадобится».

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.