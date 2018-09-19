7 Дней (США): Дональд Трамп говорит на языке американцев

Когда Трамп говорит, что США – величайшая страна в мире, когда хвастает своим умом, когда заявляет, что у Америки самая сильная армия в мире и он хочет продемонстрировать это, проведя военный парад, он говорит на языке американцев, подчеркивает обозреватель издания «7 Дней».

Именно так его сторонники привыкли думать о нашей стране. Скажите, что мы не самые великие, не самые лучшие и не самые удивительные в истории, и вы рискуете оказаться погребенным под лавиной насмешек.

Бывшего президента Джимми Картера считают одним из самых добродетельных президентов в современной истории. Но когда он управлял страной из Белого дома, он казался слабым. Он говорил, что американцам нужно уменьшить температуру в их домах до 65 градусов днем и 55 ночью, потому что запасы нефти и природного газа не безграничны. Времена изменились. Он подразумевал, что лучшие дни страны остались в прошлом.

Рональд Рейган говорил, что Америка – все еще величайшая страна на планете и что люди могут использовать столько энергии, сколько им заблагорассудится. Избиратели отправили Картера обратно в Джорджию, а Рейган стал одним из самых популярных президентов США. Он много говорил о строительстве системы обороны «Звездные войны» и потребовал от Советского Союза снести Берлинскую стену. Рейган говорил на языке американцев.

Трамп не только разговоры разговаривает, он живет в американской мечте. Он сказочно богат и не собирается показывать нам свои налоговые декларации, потому что это его бизнес, а не наш. Американский народ это понимает. Он строит гигантские здания и украшает их своим именем, буквы которого достигают 100 футов в высоту. Он женится на красивых женщинах, изменяет им с другими красивыми женщинами и откупается от них, если нужно.

Люди, которые с ним не согласны – дебилы, глупцы, безумцы, сумасшедшие, жалкие и ничтожные. Его критики говорят, что он ведет себя незрело и недостойно самого влиятельного поста в мире. К черту все это. Трамп разговаривает так, как говорят американцы в барах, ресторанах, за кухонными столами и на барбекю в кругу семьи.

Футболисты, которые не встают во время исполнения национального гимна – испорченные дети, которые не ценят того, что у них есть. Это не Трамп говорит. Так говорят многие представители среднего класса, горько жалуясь на протесты во время матчей НФЛ. Позволили ли речи Трампа так говорить во время массовых митингов? Конечно. Внушил ли он им эти идеи, будто чревовещатель? Нет.

Когда Трамп посмеивается над кем-то, когда говорит с пренебрежением об африканских и латиноамериканских странах, когда выражает недовольство иммигрантами, которые приезжают в страну и забирают нашу работу, он говорит за множество американцев. И если кто-то скажет, что Америка выше этого, если начнет обзывать сторонников Трампа разными словами, то он тут же начнет говорить на языке американцев.

Трамп знает, что американцы больше думают о деньгах, чем об идеалах и этике. Именно поэтому он сказал, что фондовый рынок обрушится и все станут гораздо беднее, если ему объявят импичмент. Реальность состоит в том, что миллионы американцев любят подобные разговоры. А Трамп знает, как сделать реалити-шоу, которое понравится людям. Он говорит на языке американцев.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.