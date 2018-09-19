Polityka (Польша): Постоянную американскую базу поляки не получат

Президент Дуда хочет показать, что отношения между Польшей и США вышли на новый уровень, однако, стратегической цели, то есть появления постоянной американской базы, он не добьется. База, о которой говорят поляки, не появится: она стала бы геополитическим землетрясением, к которому Трамп не готов. При этом инвестиции в отношения с Трампом могут обойтись Польше очень дорого, пишет «Политика».

Представители польского правительства и президента стараются в последнее время высказываться о постоянной базе американских войск в Польше расплывчато. Министр обороны Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak) говорил две недели назад в Редзиково, что начатое там (с опозданием) строительство базы ПРО – это знак постоянного американского присутствия в нашей стране. Президентский советник профессор Анджей Зильбертович (Andrzej Zybertowicz), отвечая на вопрос о базах в пятничном интервью для газеты «Польска Таймс», отметил, что речь идет не столько о режиме пребывания войск (постоянном или ротационном), сколько об увеличении самого контингента. Глава канцелярии президента и его главный дипломат Кшиштоф Щерский (Krzysztof Szczerski) за несколько часов до вылета в Вашингтон подчеркивал, что переговоры на тему постоянной базы – это сложный процесс, поскольку к согласованиям должны будут подключиться Белый дом, Пентагон, военные, Госдепартамент, Конгресс, НАТО и отдельные члены Альянса. Он добавил, что пока конгрессмены не получат заказанный в Пентагоне отчет о целесообразности и возможности создания в Польше постоянной базы для бригады сухопутных сил (а произойдет это, как ожидается, в марте 2019 года), никаких решений по этому вопросу ожидать не стоит. Максимум, могут прозвучать очередные заявления, связанные на этот раз с новым документом.

Что привезет Анджей Дуда из Вашингтона?

Из США Анджей Дуда (Andrzej Duda) может привезти новое заявление о стратегическом сотрудничестве между Польшей и США, которое заменит прежний документ, подписанный Лехом Качиньским (Lech Kaczyński) и Джорджем Бушем-младшим. Соглашение 2008 года заключала уже уходящая американская администрация, а речь шла о конкретном проекте: размещении элементов системы ПРО в Польше и Чехии. Противоракетный щит в течение нескольких лет был главным знаком американской военной активности в Польше, пока от этого проекта не решил отказаться преемник Буша Барак Обама. Польско-американские договоренности не помогли: приоритетом для американцев оказались не сделанные на бумаге заявления, а собственное желание изменить политико-военные ориентиры. Будет ли новый документ более весомым?

Ситуация отличается тем, что у администрации Трампа есть еще два года, если конечно, президента не отправят в отставку до окончания срока. Иначе выглядит также стратегическая ситуация. В 2009 году Обама занимался «перезагрузкой» отношений с Россией, а сейчас речь идет о введении новых санкций и беспрецедентно низком уровне отношений между Москвой и Вашингтоном. Хотя Трамп говорит, что он мог бы прекрасно договориться с Путиным, решения, которые принимает американский президент, его словам противоречат. Недавно он подписал указ, который позволит ужесточить ответственность за вмешательство иностранных сил (то есть России) в грядущие выборы. Кроме того, он вынашивает намерение ввести санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Сделать это недвусмысленно требует от американцев Варшава.

Без постоянной базы и геополитических потрясений, но с «успехами»

Новое соглашение о стратегическом сотрудничестве не приведет, однако, к стратегическому перелому, то есть к появлению в Польше постоянной американской базы. Американцы понимают, что решение о ее создании станет геополитическим землетрясением, к которому они, судя по всему, пока не готовы. США будут склонны, скорее, вести переговоры о наращивании ротационного присутствия, а поляки охотно эту тему подхватят. На следующий день после встречи Трампа и Дуды в польском Ожише будут официально встречать бронетанковое подразделение Национальной гвардии США, которое вступит на дежурство в многонациональном батальоне НАТО. Уже одно это можно преподнести как успех, хотя прибытие в Польшу 278-го полка танковой кавалерии из Теннеси планировалось уже давно.

Американцы заявляют также, что собираются укрепить потенциал своих сил в Европе, переведя туда системы залпового огня «Хаймарс», а также подразделения сил ПВО, которые рано или поздно приедут на учения в Польшу. И хотя эта тема звучит уже давно, Варшава может преподнести и это как успех визита президента в США.

Кроме того, по всей вероятности, она назовет успехом стоящий несколько миллиардов злотых контракт на поставку Варшаве таких же американских ракетных установок, какие попадут в Европу. Это тоже претворение в жизнь давно существовавших военных планов. Если этот шаг и будет успехом, то, скорее, для американской промышленности, поскольку, судя по всему, он не будет сопровождаться заключением офсетной сделки и не позволит польским компаниям получить доступ к новым технологиям. Заместитель главы оборонного ведомства Томаш Шатковский (Tomasz Szatkowski) напомнил на своей странице в Твиттере, что «помимо технологических приобретений существуют приобретения стратегические, которым мы тоже уделяем внимание». Это можно понимать так, что покупка «Хаймарс» станет своего рода инвестицией в американскую базу, но до обсуждения темы самого такого объекта сейчас, как кажется, еще далеко.

Энергетические и экономические «успехи»

В число энергетических успехов будут включены начатые или даже завершенные инвестиции. Американский газ будет поставляться в Польшу и страны, подключившиеся к «Инициативе трех морей», через СПГ-терминал в Свиноуйсьце и перемычки (трансграничные трубопроводы, соединяющие газотранспортные системы и позволяющие поставлять сырье в обоих направлениях) между Польшей и Чехией, Польшей и Словакией или Польшей и Литвой. По задумке, американское сырье пойдет по трубам на юг и север. В свою очередь, товары, импортирующиеся в рамках «справедливой» торговой политики, будут перемещаться по балтийской и карпатской автомагистралям, поэтапное строительство которых началось уже некоторое время назад.

Новым элементом станет инвестиционный фонд «Инициативы трех морей» (размер его пока остается неизвестным), решение по которому примут в Бухаресте за несколько часов до встречи Дуды с Трампом. Фонд, скорее всего, не сможет заменить европейские дотации на строительство дорожной инфраструктуры на направлении север – юг, которые в значительной степени уже учтены в европейских планах по развитию, но станет дополнением к ним. Надеяться на то, что проект, который объединяет страны, лежащие между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, не сочтут враждебным «старому ЕС», позволяет присутствие на бухарестском саммите главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса. Анджей Дуда сможет назвать себя в Вашингтоне не только посланником восточного фланга НАТО, но и связным между востоком и западом нашего континента. Польше хотелось бы, чтобы он в действительно играл такую роль, однако, нынешняя позиция нашей страны в Европе делает такую перспективу абсолютно нереальной. При этом можно приветствовать тот факт, что западноевропейские политики решили не игнорировать инициативу своих восточных соседей, а по крайней мере, хотя они не относятся к числу ее горячих сторонников, выступить наблюдателями.

В Европу через Вашингтон

В том, что на востоке Европы существует проамериканский лагерь, нет ничего нового или удивительного. Соединенные Штаты оказывали поддержку в свержении коммунизма странам-сателлитам СССР, поэтому в посткоммунистических обществах к американцам относятся традиционного лучше, чем на западе Европы. С начала 1990-х годов США помогали молодым демократическим странам и защищали их, а также распространяли идеи либерального открытого общества, которые разонравились востоку нашего континента только в последнее время. Все также помнят, что большинство стран нашего региона вступили в НАТО именно благодаря США, а военное сотрудничество стало базой для выстраивания экономического взаимодействия в рамках ЕС, так что наш путь в Европу в каком-то смысле лежал через Вашингтон. Сейчас, когда некоторые государства столкнулись с угрозой нападения России, помощь пришла в первую очередь от американцев и выглядела гораздо солиднее всего того, что могла предложить Европа. Симпатия к США и благодарность этой стране на востоке континента таким образом имеет не только символические, но и вполне конкретные основания.Страх Брюсселя, Берлин и ПарижаКак будет развиваться ситуация, в которой действующий президент США демонстрирует враждебность в отношении некоторых стран Западной Европы и считает ЕС конкурентом на глобальной арене? Что будет, если американцы поставят под вопрос безопасность союзников, увязав объем своей помощи с размером их расходов на оборону? Как оценить то, что Вашингтон, принимая односторонние решения, разрушает вырабатывавшиеся годами многосторонние союзы и договоры?Фан-клуб Дональда Трампа в Восточной Европе вряд ли вызывает теплые чувства на Западе, а перспектива того, что сторонники нелиберальной демократии при поддержке американского президента создадут в Европе какой-то новый альянс, может не просто раздражать, но и ужасать Брюссель, Берлин или Париж.

Речь идет, конечно, о конкретных энергетических, торговых и стратегических интересах, которым будет угрожать такой союз. Проамериканский мост, соединяющий Балтийское, Адриатическое и Черное моря, помешает выстраиванию связей на направлении восток – запад. Удастся ли совместить эти «горизонтальные» интересы с «вертикальными» интересами «Инициативы трех морей» – это самый важный вопрос на ближайшие годы. Конфликт этих концепций может привести к провалу проекта нашего региона, ведь без европейских средств создать инфраструктуру мы не сможем (если, конечно, нам не помогут американцы). Приход США на энергетический рынок радует те страны, которые стремятся отказаться от поставок из России, однако, не всех этот вопрос волнует в равной степени. Американский газ имеет «лучшее происхождение», но при этом он соответственно окажется и более дорогим.

Поддержит ли Польша американские санкции против Ирана?

В налаживании тесных отношений с США есть еще один аспект. Предметом одного из самых ожесточенных споров между Трампом и ЕС стал Иран. Американский президент вышел из многостороннего соглашения, которое было призвано гарантировать приостановку работ над ядерными вооружениями в этой стране, а одновременно открыть ее рынок. Вашингтон занимает сторону Израиля, который утверждает, что иранцы обманули партнеров и не избавились от потенциала, позволяющего создать ядерное оружие. Трамп добивается изоляции Тегерана и введения санкций как за продолжение ядерной программы, так и за ползучую экспансию в регионе: в Сирии, Йемене и Ираке. Европа эту экспансию критикует, но не отказывается при этом от ядерной сделки. Шаг Вашингтона там сочли враждебным, во-первых, потому, что Европа находится гораздо ближе к иранским ракетам, а во-вторых, потому, что одной подписью американский лидер перечеркнул то, что считалось главным дипломатическим достижением Евросоюза.

Дональд Трамп наверняка постарается убедить Анджея Дуду сменить европейский лагерь на американский и поддержать новые санкции. Через неделю эту тему будут обсуждать на площадке Совбеза ООН, непостоянным членом которого стала Польша, но США надеются на голос Варшавы не только в Нью-Йорке, но и в Брюсселе. Глава польского МИД Яцек Чапутович (Jacek Czaputowicz) уже выразил надежду на то, что американская позиция по санкциям встретит в Европе больше понимания. Откол от европейского блока сочтут в Западной Европе пресмыкательством перед Америкой, напоминающим о кампании против Ирака: подключение к ней Польши вызвало ярость и спровоцировало резкие комментарии.

Пропаганда «Права и справедливости» накануне выборов

Телевидение не будет ждать, пока дипломаты разберутся с этой проблемой, а объявит зрителям, что польско-американские отношения еще никогда не бывали настолько хорошими. В краткосрочной перспективе визит президента в США нужен прежде всего для политических кампаний партии «Право и справедливость». Анджей Дуда пожимает руку Дональду Трампу – такие кадры нам будут демонстрировать регулярно по меньше мере до парламентских выборов. Каждый раз, когда оппозиция будет говорить об изоляции и утрате Польшей ее международного значения, правящая команда будет отметать обвинения, напоминая об этом визите. Возможно, именно поэтому она так старалась, чтобы он состоялся еще в этом году, до того, как в Польше начнется избирательный марафон. Риск того, что кто-то у нас подвергнет сомнению смысл встреч с президентом США, который нанимал лоббистов из других стран и, возможно, требовал от России предоставить ему компромат на соперницу, невелик. Даже если из-за Трампа республиканцы проиграют в ноябре выборы в Конгресс, это все равно произойдет позже, чем отправятся голосовать поляки.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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