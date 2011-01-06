Выставка «Техноарт» в Минске: деревянные ноутбуки, железные ботинки, картины из мусора

Белорусские художники, фотографы, скульпторы, мультипликаторы — одним словом, творческие люди — объединились и удивили искушенную минскую публику невероятным проектом «Техноарт».

Корреспондент СТВ:

Наверняка у этих произведений есть концепция, которая приближает их к произведениям искусства? Например, вот этот кусок телеграфного столба.

Сергей Шило, художник:

Это фрагмент фасада жилого дома — одного из тех, которых становится все меньше и меньше.

А вот это — прототип персонального компьютера. Название работы — «Пока».

Корреспондент СТВ:

А вот это, пожалуй, самый необычный экспонат, который, к сожалению, нельзя рассмотреть спереди.

Александра Солдатова, художник, фотограф:

Эта моя спина. А молодой человек, стоящий рядом, — мой муж. А это моя дочь.

Корреспондент СТВ:

Вы подсчитывали, сколько упаковок от чего бы то ни было здесь использовано?

Александра Солдатова:

Два мешка!

Итак, выставка «Техноарт» доказывает, что ненужных вещей не бывает — нужно лишь проявить творчество, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .