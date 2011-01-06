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Выставка «Техноарт» в Минске: деревянные ноутбуки, железные ботинки, картины из мусора

06 января 2011 13:49
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Белорусские художники, фотографы, скульпторы, мультипликаторы — одним словом, творческие люди — объединились и удивили искушенную минскую публику невероятным проектом «Техноарт».

Корреспондент СТВ:
Наверняка у этих произведений есть концепция, которая приближает их к произведениям искусства? Например, вот этот кусок телеграфного столба.

Фото. Современное искусство, телеграфный столб

Сергей Шило, художник:
Это фрагмент фасада жилого дома — одного из тех, которых становится все меньше и меньше.

Сергей Шило, художник

А вот это — прототип персонального компьютера. Название работы — «Пока».

Фото. Современное искусство, деревянный ноутбук

Корреспондент СТВ:
А вот это, пожалуй, самый необычный экспонат, который, к сожалению, нельзя рассмотреть спереди.

Фото. Современное искусство, фигуры людей

Александра Солдатова, художник, фотограф:
Эта моя спина. А молодой человек, стоящий рядом, — мой муж. А это моя дочь.

Александра Солдатова, художник, фотограф

Корреспондент СТВ:
Вы подсчитывали, сколько упаковок от чего бы то ни было здесь использовано?

Александра Солдатова:
Два мешка!

Итак, выставка «Техноарт» доказывает, что ненужных вещей не бывает — нужно лишь проявить творчество, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Фото. Дизайнерские ботинки

Фото. Дизайнерские ботинки

Фото. Дизайнерский столб

Фото. Современное искусство, картина

Фото. Современное искусство, картина

Фото. Современное искусство, картина

# Культура # Выставки в Минске

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