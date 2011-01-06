Выставка «Техноарт» в Минске: деревянные ноутбуки, железные ботинки, картины из мусора

Корреспондент СТВ:
Наверняка у этих произведений есть концепция, которая приближает их к произведениям искусства? Например, вот этот кусок телеграфного столба.
Сергей Шило, художник:
Это фрагмент фасада жилого дома — одного из тех, которых становится все меньше и меньше.
А вот это — прототип персонального компьютера. Название работы — «Пока».
Корреспондент СТВ:
А вот это, пожалуй, самый необычный экспонат, который, к сожалению, нельзя рассмотреть спереди.
Александра Солдатова, художник, фотограф:
Эта моя спина. А молодой человек, стоящий рядом, — мой муж. А это моя дочь.
Корреспондент СТВ:
Вы подсчитывали, сколько упаковок от чего бы то ни было здесь использовано?
Александра Солдатова:
Два мешка!
Итак, выставка «Техноарт» доказывает, что ненужных вещей не бывает — нужно лишь проявить творчество, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .