Выставка работ молодых художников, отмеченных спецфондом Президента Беларуси, в Минске
Специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи отметил свое 15-летие обширной выставкой в галерее Университета культуры. Все авторы — лауреаты, стипендиаты и дипломаты фонда.
Новаторство, свежий взгляд, эксперименты с цветом и формой — всего этого на выставке было предостаточно, ведь все художники — молодые, креативные и, безусловно, талантливые. Среди них нет никого старше 31 года, а вот некоторым работам 10, а то и 15 лет.
За 15 лет существования специального фонда Президента Республики Беларусь поощрены 1867 талантливых юношей и девушек. Информация о них заносится в электронный банк данных. Таким образом, можно следить за их творческим и профессиональным ростом, приглашать к участию в престижных творческих акциях и выставках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».