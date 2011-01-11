Выставка работ молодых художников, отмеченных спецфондом Президента Беларуси, в Минске

Звезды белорусской эстрады рассказали, что делать, чтобы прославиться

За окном — снег. На сцене — «Завiруха» в исполнении группы «Верасы». Этот подарок столичному зрителю старый коллектив в молодом составе подготовил специально к Рождеству в рамках концерта «Песни на все времена».