Все, что тут есть васильков, маме посвятила: в Солигорске открылись сразу две выставки вышивки

В районной библиотеке собраны работы мастерицы Татьяны Шестаковой – почти 30 карти, портреты и пейзажи. В альбоме вышивальщицы – полсотни произведений. А началось все случайно, когда 9 лет назад Татьяна Михайловна заболела.

Новости Беларуси. Сразу две выставки вышивки открылись в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Шестакова, автор выставки:

Врач посоветовала постельный режим. Я зашла в магазин после поликлиники, купила набор для вышивания и лежа стала вышивать. Первое время я вышивала и до двух часов ночи, и до часу, потом уже немножечко остыла. Настолько увлеклась этим! Я люблю это дело, очень мне нравится.

И каждый раз хочется вышить что-то сложнее, сложнее и сложнее.

А вот Надежда Ивановна Федорова почти 70 лет с иглой. Первый цветок на салфетке она вышила давным-давно, когда маленькой девочкой попала в детский дом. На результат ее работы сейчас можно посмотреть в Солигорском краеведческом музее. Выставка называется «Матулін рушнік».