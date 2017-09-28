Все, что тут есть васильков, маме посвятила: в Солигорске открылись сразу две выставки вышивки
Новости Беларуси. Сразу две выставки вышивки открылись в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В районной библиотеке собраны работы мастерицы Татьяны Шестаковой – почти 30 карти, портреты и пейзажи. В альбоме вышивальщицы – полсотни произведений. А началось все случайно, когда 9 лет назад Татьяна Михайловна заболела.
Татьяна Шестакова, автор выставки:
Врач посоветовала постельный режим. Я зашла в магазин после поликлиники, купила набор для вышивания и лежа стала вышивать. Первое время я вышивала и до двух часов ночи, и до часу, потом уже немножечко остыла. Настолько увлеклась этим! Я люблю это дело, очень мне нравится.
И каждый раз хочется вышить что-то сложнее, сложнее и сложнее.
А вот Надежда Ивановна Федорова почти 70 лет с иглой. Первый цветок на салфетке она вышила давным-давно, когда маленькой девочкой попала в детский дом. На результат ее работы сейчас можно посмотреть в Солигорском краеведческом музее. Выставка называется «Матулін рушнік».
Надежда Федорова, автор выставки:
Мама моя умерла, когда мне два года всего было. В доме у нас над образами висел рушник, и он был вышит. На нем были вышиты васильки мамиными руками. И вот все, что тут есть васильков, маме посвятила.
Мне нравится, чтобы было со вкусом.