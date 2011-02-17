Владимир Цеслер: Человек, живущий в городе, не может не любить этот город

Минск и минчане связаны, порой, больше, чем просто пропиской. Например, дизайнер Владимир Цеслер родился в Слуцке, но переехав в Минск, уезжать из него не захотел. Что-то было в столице такое, от чего художнику трудно отказаться.

Владимир Цеслер, дизайнер, художник:

Андрей Макаревич, когда был в Минске, проехал по городу, как раз это был День рождения, когда оно заканчивалось, то Макаревич увидел, что начали убирать мусор. Это было не просто убирать мусор, а ходили и с земли подбирали окурки. Его это просто потрясло.

С того времени, как Минск и Владимир Цеслер породнились, миновало немало лет. Они оба стали старше, и оба изменились: что-то ушло безвозвратно, что-то стало их общей судьбой.

Владимир Цеслер, дизайнер, художник:

Человек, живущий в городе, не может не любить этот город. Что-то в нем происходит такое, я не думаю, что это только с Минском, это происходит и с Москвой тоже. Если в Москве не быть скажем, месяца 4, то силуэт меняется настолько, что ты приезжаешь и уже не узнаешь ее. И Минск тоже очень серьезно меняется.

Международная известность на Владимира Цеслера свалилась внезапно. Проект «12 из 20» стал просто ошеломителен, работал он над ним вместе со своим коллегой и другом Сергеем Войченко. В нём дизайнеры представили 12 самых значимых художников 20 века в виде яиц. Работы Цеслера и Войченко находятся в музеях Латвии, Швейцарии, Германии, Японии, Финляндии, США, Государственном русском музее Сантк-Петербурге, в Государственном художественном музее им. Пушкина в Москве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Неудивительно, что именно белорусского дизайнера выбрали для разработки внешнего вида городского автомобиля нового поколения. Цеслер его не только раскрасил, но и придумал название: Ё-мобиль. Эта машина станет независимой в выборе топлива. И оригинален снаружи. Дизайнер на современный лад предложил окраску 50-х, т.е. - комбинированную, чтобы этот определенно недорогой автомобиль по задумке напоминал бытовой прибор – зубную щётку или электрочайник. Перед Цеслером стояла непростая задача: дизайн не должен быть моден, но должен быть вне моды. Белорусский дизайнер высоту взял.

Он часто уезжает. К нему часто приезжают. И каждый раз он ничего не навязывает своим именитым гостям. Они знакомятся с Минском на ощупь, и формируют о нём своё «независимое мнение».

Владимир Цеслер, дизайнер, художник:

Они сами ходят, я не знаю, в общем, что в Минске можно показать. Ну тоже самое, когда ты приезжаешь куда-нибудь к ним, они тоже говорят, что не знают, что показать. Идут, сами смотрят, заходят на Комаровку, покупают кильку. Такие довольные.

Старый Минск сегодня интересен многим. Но у Цеслера прошлое с «современным характером». Или наоборот, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Цеслер, дизайнер, художник:

Минск никогда не был каким-то роскошным городом, но по старым открыткам видно, что здания, которые, может быть не сохранились, но были, здания довольно интересные.

«Каким он был – таким он не остался». «Сувенирное издание почтовых карточек старого Минска» - это, скорее, улыбка дизайнера.

Владимир Цеслер, дизайнер, художник:

Там есть ирония, какая-то связь старого и нового. Появился новый трамвай у нас. Меня это просто вывело. Был старый такой трамвай горбатенький, овальный, слоновая кость с вишневым цветом, я подумал, что, может быть, его надо было осовременить, но оставить этой формы? Англичане так и делают. Они современные автобусы делают по старому подобию. Точно также у трамвая есть своя милая история, я очень люблю трамваи.

Владимир Цеслер добавил бы Минску вкуса, увеличил бы количество скверов, возвращался бы в него каждый раз осенью, рано утром. Но любить бы так и не перестал…