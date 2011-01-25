Виталий Ракович (фотограф): Повернув во многих фотографиях Минск с ног на голову, я пытаюсь привлечь зрителя

Открыть новый город через объектив фотокамеры может не каждый. А вот Виталий Ракович знает, какого цвета Минск, какие секреты хранят знакомые улицы. И, главное — как увидеть другой Минск?

Виталий Ракович, фотограф:

Я считаю, что Минск — достаточно сложный для фотографирования город. Я веду серию о Минске с 2004 года. Эта серия нашла отражение в ряде выставок, которые прошли у нас в Минске и в других выставочных залах. Мои фотографии Минска — это попытка заставить зрителя обратить внимание на тот город, в котором он живет. За счет необычных ракурсов, за счет интересной постановки кадра. Большинство людей гуляя по городу, идя на работу, домой, они даже не поднимают голову наверх, наверное, они даже не смогут вспомнить особенности зданий, какие-то интересные моменты. Не говоря уже о том, чтобы знать историю тех или иных зданий, исторических мест.

Виталий Ракович, фотограф:

Повернув во многих фотографиях все с ног на голову, пытаешься просто привлечь внимание зрителя к тем местам, которые он тысячу раз видел, но никогда не обращал внимание.

Виталий Ракович, фотограф:

Если это интересный закат или интересный рассвет, то город заметно преображается. Знакомые места имеют совсем другую окраску, лучи солнца здорово меняют геометрию. Поэтому у меня любимых мест нет. Возможно, за исключением Лошица. Лошицу я фотографию давно, сохранились фотографии старинных застроек, которые к этому моменту уже здорово преобразили. Поэтому закоулки, заброшенные здания вызывают особый интерес.

Виталий Ракович, фотограф:

Минск нельзя сравнить ни с каким из других городов. Самое странное, что он как бы соткан из элементов многих городов. Нечто похожее можно увидеть и во Львове, и в Киеве, и в Москве, и в Питере. Есть какие-то исторические места, которые пересекаются с Краковом и той же Варшавой. И получается, что все это как бы собрано вместе. Поэтому, я еще раз говорю, лицо Минска расплывается. Нет ничего конкретного. Хотя в последнее время город очень сильно преображается и постепенно, через какое-то время он будет иметь свое лицо.