В Несвижском замке возродили одну из старейших придворных капелл в Восточной Европе

Чтобы по единственному сохранившемуся рисунку восстановить двухсотлетний алтарь, реставраторам потребовался не один год. Возродить одну из старейших придворных капелл в Восточной Европе — для художников задача первостепенная. До открытия всего Несвижского комплекса осталось меньше полугода.

Игорь Кныш, мастер-реставратор:

Мы по частям восстанавливали аутентичную живопись. От него осталось всего 5%. Мы обновили саму часовню и алтарь.

Ежедневно над проектом трудятся несколько десятков реставраторов. Финальный этап — восстановление костела Божьего тела, уникального храма в стиле барокко. Единственного в Беларуси, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ксёндз Пётр Шарко, священник Римско-Католической парафирии костела Божьего тела в Несвиже:

В 1962 году пробовали превратить этот костел в музей — и мы бы этой красоты сегодня, разумеется, не видели бы.

Привлекать туристов, в том числе и иностранных, здесь намерены не только вековой историей. Помимо многочисленных экспозиций в замке параллельно создают полный спектр инфраструктуры. Только с прошлого года количество туристов со 170 тысяч возросло почти в полтора раза.

Алексей Будник, заведующий сектором «Дворцовый ансамбль» национального музея-заповедника «Несвиж»:

Здесь будут открыт ресторан, гостиничный комплекс — не только для богатых туристов, но и рассчитанные на средний класс. Конечно, работники музея постараются разнообразить культурную программу, чтобы приезжие туристы могли получить весь список услуг.

Реставрационные работы в замке продолжаются с середины 90-х. За это время элитный советский санаторий, располагавшийся за крепостными стенами, удалось превратить в уникальный памятник европейской архитектуры. Каждые выходные по замковому кольцу Мир-Несвиж-Новогрудок проезжают до 5 тысяч туристов. Все больше главной резиденцией Радзивиллов интересуются и зарубежные гости.

Сергей Климов, директор национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Есть договоренность о нескольких выставочных проектах, в частности, сейчас ведутся переговоры с Украиной, чтобы на открытие замка на какое-то время привезли две очень красивые выставки. Есть договоренность с польскими музеями о художественных выставках.

Открытие главного дворца с десятком королевских залов должны привлечь не только внимание туристов, но и инвесторов. В ближайшее время в Несвиже планируют восстановить и другие городские объекты. Тем более, что в 2012 году город станет культурной столицей Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».