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В Несвижском замке возродили одну из старейших придворных капелл в Восточной Европе

16 октября 2011 16:09
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Чтобы по единственному сохранившемуся рисунку восстановить двухсотлетний алтарь, реставраторам потребовался не один год. Возродить одну из старейших придворных капелл в Восточной Европе — для художников задача первостепенная. До открытия всего Несвижского комплекса осталось меньше полугода.

Игорь Кныш, мастер-реставратор:
Мы по частям восстанавливали аутентичную живопись. От него осталось всего 5%. Мы обновили саму часовню и алтарь.

Ежедневно над проектом трудятся несколько десятков реставраторов. Финальный этап — восстановление костела Божьего тела, уникального храма в стиле барокко. Единственного в Беларуси, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ксёндз Пётр Шарко, священник Римско-Католической парафирии костела Божьего тела в Несвиже:
В 1962 году пробовали превратить этот костел в музей — и мы бы этой красоты сегодня, разумеется, не видели бы.

Привлекать туристов, в том числе и иностранных, здесь намерены не только вековой историей. Помимо многочисленных экспозиций в замке параллельно создают полный спектр инфраструктуры. Только с прошлого года количество туристов со 170 тысяч возросло почти в полтора раза.

Алексей Будник, заведующий сектором «Дворцовый ансамбль» национального музея-заповедника «Несвиж»:
Здесь будут открыт ресторан, гостиничный комплекс — не только для богатых туристов, но и рассчитанные на средний класс. Конечно, работники музея постараются разнообразить культурную программу, чтобы приезжие туристы могли получить весь список услуг.

Реставрационные работы в замке продолжаются с середины 90-х. За это время элитный советский санаторий, располагавшийся за крепостными стенами, удалось превратить в уникальный памятник европейской архитектуры. Каждые выходные по замковому кольцу Мир-Несвиж-Новогрудок проезжают до 5 тысяч туристов. Все больше главной резиденцией Радзивиллов интересуются и зарубежные гости.

Сергей Климов, директор национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Есть договоренность о нескольких выставочных проектах, в частности, сейчас ведутся переговоры с Украиной, чтобы на открытие замка на какое-то время привезли две очень красивые выставки. Есть договоренность с польскими музеями о художественных выставках.

Открытие главного дворца с десятком королевских залов должны привлечь не только внимание туристов, но и инвесторов. В ближайшее время в Несвиже планируют восстановить и другие городские объекты. Тем более, что в 2012 году город станет культурной столицей Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Несвижский замок

Несвижский замок

Несвижский замок

Несвижский замок

Несвижский замок

Несвижский замок

Несвижский замок

Несвижский замок

Несвижский замок

Несвижский замок

Несвижский замок

Несвижский замок

# Культура # Фотофакт # Несвижский замок

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