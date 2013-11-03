Новости Беларуси. В Могилеве появился уникальный гобелен с гербом города XVII века. Монументальную работу выполнила мастер Марина Нестерук. В основе сюжета гобелена — три крепостные башни. Это изображение связано с легендой о возникновении города на трех реально существующих и поныне холмах — Могилке, Гвоздовке и Машековке.

Марина Нестерук, художник:

Кроме основной задачи, для меня было очень важно вписать гобелен в этот интерьер, который уже есть. Я придавала очень большое значение исполнению рамы и тому, чтобы как можно более легко исполнить грубыми нитками облака. Вот, например, рама сделана у меня так, что она как будто освещена светом ангелов.

Над созданием своего детища могилевская художница Марина Нестерук трудилась почти год. Поистине монументальная работа вдохновляла и одновременно заставляла поволноваться, признается мастер. В основе герба изображены три серебряные башни, в открытых воротах средней — рыцарь в доспехах с поднятым над головой мечом, готовый к защите своего города.

Марина Нестерук, художник:

Она имеет историческую ценность. Весь зал этот – эпохи Магдебургского права. И все деятели, которые на портретах изображены – тоже из этой эпохи. И рисунок взят тоже из той же эпохи. Рисунок очень красивый, мне было очень приятно работать над ним.

За основу сюжета гобелена мастер взяла рисунок из конформационного привилея 1776 года. Этот исторический документ на самоуправление был выдан Могилеву королем Речи Посполитой Яном III Собеским и давал городу определенные вольности. Позже неизвестный художник дополнил привилей изображением ангела, который держит в одной руке сердце Христа, а в другой – герб Могилева 1661 года. У символики —глубокие сакральные корни. И по существу, это первое изображение большого герба Могилева.

Алексей Батюков, директор музея истории Могилева:

Сама па себе гэта – сымболіка, яна урачыстага стылю. Яна мае свае відавочныя рысы, якія характэрызуюць эпоху барока. І гэта такі крыху наіўны малюнак, зроблены, бачна, што не прафесійным мастаком, невядомым мастаком. Але ўсе гэта сталася ў такі цікавы артэфакт, які хочацца прэзентаваць менавіта ў такім месцы, як наш канферэнц-зал.

Одновременно с гобеленом в Ратуше появился еще один уникальный экспонат. Старинный клавесин – аналог самых популярных музыкальных инструментов в светской культуре 16-18 веков. Сейчас мастера его настраивают. Уже в ближайшее время клавесин зазвучит всеми оттенками звуков в пропитанном историей месте, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.