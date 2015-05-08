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Торжественное собрание и праздничный концерт «Цветы Великой Победы» прошли в Минске

08 мая 2015 14:50
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Мирное небо над головой и уверенность в завтрашнем дне. Это уже не мечта, а счастливое настоящее и светлое будущее… И вчера искренние слова благодарности в адрес всех, кто ценой собственной жизни спасал нашу землю, с особым трепетом звучали на торжественном собрании, посвященном 70-летию Великой Победы. После торжественного собрания на праздничном концерте «Цветы Великой Победы» для всех собравшихся прозвучали музыкальные поздравления  от мастеров искусств из Беларуси, России и Украины.  И несмотря на то, что в концерте принимали участие артисты разных поколений, песни, которые они исполняли, были близки и понятны каждому.

Среди зрителей много тех, кто прошел эту войну и трудился над восстановлением нашей страны. Для них военные песни — это не просто набор слов, а воспоминания о тех далеких днях, когда приходилось сражаться за каждую пядь  родной земли. И потому на глазах ветеранов можно увидеть едва заметные слезы.

Каждое мероприятие, которое проходит в рамках празднования 70-летия Великой Победы, в очередной раз доказывает - славянское единство -  нерушимо. У нас общие воспоминания, общая боль, общая радость и одна на всех – Победа! 

 

# Культура # Праздничные даты # Фотофакт # Руслан Алехно # Петр Проценко # Телемарафон "Наша Победа" на СТВ

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