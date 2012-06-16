Спектакль Брестского театра кукол «Холстомер» признан лучшим на Всемирном театральном форуме в Китае

Новости Беларуси. Покорять очередную театральную вершину брестские кукольники отправились в китайский город Ченду в начале июня. В рамках конгресса Международного союза деятелей театра кукол «УНИМА» в Поднебесной проходил и Всемирный театральный форум, в котором Беларусь участвовала впервые.

Под своими сводами фестиваль собрал более 100 театральных коллективов из пяти континентов земного шара. За высшую же награду боролись 46 стран. Всего на оценку жюри было представлено около 500 спектаклей разных жанров и уровней. Первый опыт белорусов оказался успешным. Спектакль «Холстомер» удостоен высшей награды – признан лучшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Шавель, директор Брестского театра кукол:

Учитывая, что меня на сцену приглашали первого (Беларусь, затем идет Норвегия, затем идет США, потом все представители Китая) ,для меня было очень важно и ценно, я гордился, потому что называли не просто Брестский театр кукол, а Беларусь «Холстомер».

Испытываешь на огромной сцене, когда всюду плазменные огромные экраны и в зале человек 700 сидит, конечно, гордость, что Беларусь впереди.

Владимир Тэвосян, актер, исполнитель роли Холстомера:

Вообще, это Толстой, это классика. Театр не представлений, а театр переживаний. Здесь чувства, эмоции, любовь, предательство. То есть все, что в жизни происходит.

Михаил Шавель, директор Брестского театра кукол:

Очень много знакомств произошло. Очень много заинтересовались Брестским театром и поступили конкретные предложения из Южной Кореи от дирекции фестиваля, из Токио от дирекции фестиваля об участии в фестивалях в следующем году. Будем рассматривать.

Брестский театр кукол не останавливается на достигнутом. Ближайший театральный форум, куда отправятся наши земляки, в начале июля пройдет в Тегеране. Там брестские кукольники представят две свои работы: «Луна Сальери» и «Холстомер».