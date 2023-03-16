Приехали из Эфиопии. Африканские артисты выступят в Белгосцирке

Настоящие африканские мотивы на арене. Белорусский государственный цирк не перестает удивлять. Коренные жители самого жаркого континента делятся колоритом с искушенным белорусским зрителем, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белорусского государственного цирка:

Об Африке мы очень мало знаем, немного больше, чем об Антарктиде. Знаем, что есть такой континент, что там жарко. С детства знаем, что не ходите дети в Африку гулять, потому что там злые акулы и крокодилы. Но на самом деле все не так. Африка – это замечательный ритм, буйство красок, это очень жизнерадостные люди, великолепная природа, разнообразный животный мир. И цирк, который по-своему уникален своими трюками, ловкостью, акробатикой, ритмами, хореографией. Воздушная акробатика представлена, наш балет, наш оркестр, наша постановка.

Вместе с белорусскими артистами на манеже уникальные способности демонстрируют победители престижных цирковых фестивалей и конкурсов в Монте-Карло, Испании, Франции и даже Латинской Америке.

Калкидан, артистка «Африканского цирка мечты»:

Мы приехали из Эфиопии, выступаем здесь с двумя номерами. Минск нам очень нравится, особенно нравится его архитектура. Уникальность в том, что в номере «Баланс» мы работаем втроем одновременно, показывая все свои умения. В номере «Антипод» мы знакомим зрителей с нашей самобытной культурой.

Артистам действительно есть чем удивить. Воздушные гимнасты на мачте и ремнях, переходная лестница, жонглеры, акробаты в кольцах и, конечно же, жаркие африканские танцы.

Иясу, артист «Африканского цирка мечты»:

Минск очень нравится, но здесь холодно. Работать в минском цирке просто замечательно, атмосфера дружелюбная, работаем мы здесь с номером «Мачта» и прыжки с хулахупом. Уникальность номера в сальто, построенном на четырех хулахупах. Конечно, кроме сложнейших трюков, цирк радует редкими для глаз белорусского зрителя представители фауны. Настоящий фурор произвел номер с дрессированными буйволами и дикобразом. Удивлять своей смышленостью будут попугаи, верблюды и медведь.