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Серебряная монета времен Витовта — разгадка тайн белорусской нумизматики — хранится в Минске

14 декабря 2010 10:20
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Во всем мире известно лишь два экземпляра серебряной монеты времен князя Витовта, один из которых отныне займет свое место в ряду наиболее ценных экспонатов в коллекции Национального художественного музея.

Эта уникальная историческая реликвия представляет собой серебряную монету ручной чеканки, на одной стороне которой нанесена кириллическая надпись неясного содержания, а на другой — изображение льва с раскрытой пастью.

Экземпляр был найден в сентябре 2009 года в окрестностях Новогрудка. Уже сегодня ясно, что монета представляет несомненную историческую и нумизматическую ценность.

Эта монета позволит специалистам получить ответы на многие вопросы и пролить свет на ранний период развития чеканки в Великом Княжестве Литовском, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Культура # Выставки в Минске

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