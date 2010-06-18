Сборная Камызякского края: День города. Салют. Отец и сын

Приветствие. 1/4 финала-2010
Самый известный Адъютант празднует сегодня День рождения. Знаменитому актеру и режиссеру – 75!
В Минске на большом экране показали ленту «Брестская крепость» – совместный белорусско-российский проект. Это был предварительный показ. Патриотический блокбастер получился очень сильным, честным и открытым – так высказался Президент Александр Лукашенко после просмотра.
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