Райдер Алёны Ланской. Что в нём?

Алена Ланская:

Я мечтаю, что когда-нибудь в моем райдере тоже будут прописаны устрицы и шампанское как у большинства моих коллег в других странах. Но в моем райдере пока просто вода без газа, кипяток, потому что иногда чай и кофе я привожу с собой сама. Если это какие-то конфеты, фрукты, овощи – хорошо, если они будут, хотя они в райдере прописаны. Если их нет, я привожу с собой. Объясню: почему-то так у нас складывается, что райдер – это какая-то такая привилегия, каприз артиста. Но на самом деле моя жизнь состоит на 40 % из поездок. Я как-то села и посчитала, сделала статистику своих выступлений в год, сколько чего у меня происходило. 40 % – это поездки. Бывают такие длительные поездки, когда, допустим, это Брестская область, 350 километров, 4,5 часа за рулем. Ты проснулся часов в 6, в 7 выехал, в 11 ты где-то на мероприятии, там чек, там 1,5 часа на сборы, у тебя концерт. Ты выезжаешь потом после концерта через час и 4,5 часа ехать. Это очень энергозатратно, это сложная физическая нагрузка. Именно поэтому в своей жизни я постоянно рядом с собой держу спорт. Он помогает мне держать эту энергию внутри. Очень хочется, когда у тебя есть эти 1,5 часа на перезагрузку, чтобы ты не бегал и не искал чайник, чтобы ты просто закрылся в комнате, сел и уделил 15-20 минут времени самому себе. Потому что тебе от физического мира нужно переходить в мир духовный и иллюзорный, а для этого надо расслабиться. Вот о чем речь. Когда люди это начнут слышать и понимать, тогда у нас вопрос с райдером будет, наверное, лучше решаться, чем на других площадках.

Алена Ланская откровенно высказалась о профессии телеведущей – подробнее здесь.