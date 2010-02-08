Представление Большого театра оперы и балета пройдет прямо во дворике Несвижского замка

Летний оперный фестиваль впервые пройдет в Беларуси. Проект планирует осуществить Большой театр оперы и балета в июне в Несвиже.

Во дворике знаменитого древнего замка покажут оперу Яна Голанда "Чужое богатство никому не служит". Именно в этом историческом месте 250 лет назад этот спектакль поставлен впервые. Также в программе фестиваля - гала-концерт с участием белорусской оперы.

Кроме того, к двухсотлетнему юбилею со дня рождения Шопена организаторы подготовят балет "Шопениана". В Большом зале несвижской Ратуши пройдет концерт камерной музыки. А в конце года театр надеется осуществить еще один большой проект - первый Рождественский международный оперный фестиваль.