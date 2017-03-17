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Почти 100 студентов из разных стран собрались на фестивале творчества «Дружба народов» в Могилеве

17 марта 2017 06:14
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Новости Беларуси. Фестиваль творчества иностранных студентов «Дружба народов» прошел в Могилеве. По традиции собрались молодые люди из разных стран, которые учатся в белорусских вузах. География – от Нигерии до Пакистана и Китая. Всего почти 100 молодых людей.

Участники студенческого фестиваля играли на музыкальных инструментах, пели, танцевали, читали стихи. Причем не только на своем родном языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 100 студентов из разных стран собрались на фестивале творчества «Дружба народов» в Могилеве-1

Фарух Мштик, директор консалтинговой компании (Пакистан):
Это замечательная возможность для всех студентов показать себя, показать свою культуру. И я очень рад, что мои студенты выступили наравне со всеми и узнали немножечко о нас.

Этот фестиваль юбилейный – 10-й по счету. В свое время он задумывался как способ установления новых творческих контактов между студентами разных стран. Так оно в итоге и получилось.

Что касается победителей нынешнего фестиваля «Дружба народов», то их определили в нескольких номинациях, а гран-при увезли с собой студенты-иностранцы из Белорусского государственного экономического университета.

# Культура # Молодежные фестивали # Фестивали и карнавалы

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