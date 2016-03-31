«Первая книга Царств», изданная Франциском Скориной в Праге в 1518 году, вернулась в Беларусь из Великобритании

Новости Беларуси. В Беларусь из Великобритании вернулось наследие Скорины, правда, пока его цифровой вариант. Виртуальную копию Беларуси передал Кембридж. Речь о «Первой книге Царств», изданной печатником в Праге в начале 16 века. Экземпляр не полный, а лишь фрагмент издания. Но, как утверждает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ, это нисколько не преуменьшает его значимости для белорусской культуры.

Для библиотеки, да еще и перед фасадом которой установлено 6-метровое бронзовое изваяние белорусского первопечатника, его (Скорины) наследие не на вес золото – оно здесь бесценно.

Сегодня в национальном книгохранилище лишь 10 из 500 известных оригинальных изданий. И всё фрагменты. А потому каждое слово просветителя белорусского воспринимается у нас как национальная святыня. Даже в варианте электронном.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Это издание действительно редкое, уникальное, неизвестное. На сколько я знаю, ни один из живых белорусских исследователей не видел его своими глазами.

Переговоры с библиотекой Троицкого колледжа в Кембридже велись почти 3 года. Подключились и белорусский МИД, и наше посольство в королевстве. Не безучастны остались и белорусы, проживающие в Великобритании.

За круглым столом все стороны собрались в октябре прошлого года в Лондоне. Алесь Суша был среди них и даже презентовал там факсимильное издание Скорины. Диалог получился конструктивный. А потому как бонус в фонды Национальной библиотеки передан еще и дополнительный материал: поздний переплет, страницы с экслибрисом Троицкого колледжа и даже записи второй стороны с возможными вариантами создания книги.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Как книга названа британскими экспертами? – «Белорусская библия». Высказываются предположения о возможном участии Скорины в судьбоносных европейских событиях 16 века. Таких, например, как Венский конгресс 1515 года.

«Первая книга Царств» Скориной была издана в 1518 в Праге. Кстати, именно Пражские публикации белорусского первопечатника и отличаются особой художественностью — много иллюстраций, заставок, инициалов в технике гравюры на дереве.

Электронный экземпляр в Беларусь передан абсолютно бесплатно. В Великобритании Скорина есть еще в нескольких библиотеках. Со всеми идут переговоры.

Меж тем на днях «Первую книгу Царств» опубликовали-таки на сайте того самого Троицкого колледжа, где только 4 позиции: Ньютон, Шекспир, Скорина.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Самый амбициозный наш план – привезти сюда, конечно, все наследие Скорины, собрать книги во всех странах, где бы это наследие ни было найдено. Скорее всего, в июне – октябре 2017 года у нас будет такая возможность.