Пераможцаў II Нацыянальнай літаратурнай прэміі назавуць на Дне беларускага пісьменства 4 верасня

Засталося два дні да адной з самых галоўных падзей у культурным жыцці нашай краіны – Дня пісьменства, які пройдзе ўжо ў 23 раз. Сталіцай свята ў гэтым годзе стаў горад Рагачоў, з якімі звязаны лёс пісьменнікаў: Міхася Лыньковая і драматурга Андрэя Макаенка. Таксама пра гэты горад не раз пісаў у сваіх творах Уладзімір Караткевіч.

Кульмінацыяй свята ў Рагачове і самай чаканай падзеей для беларускіх пісьменнікаў стане ўшанаванне пераможцаў ў II-ой Нацыянальнай літаратурнай прэміі.

У гэтым годзе цікавасць да літаратурнай прэміі сярод пісьменнікаў значна павысілася. Патаму прэтэндэнтаў на галоўны прыз стала куды больш.

Самая масавая барацьба развярнулася ў намінацыі «Лепшы твор для дзяцей і юнакоў». Адразу 10 аўтараў змагаюцца за галоўны прыз.

Вельмі папулярнай сярод пісьменнікаў стала намінацыя «Лепшы твор прозы». Тут пераможцу шукалі сярод 8 аўтараў.

Усяго прэмія ўключае ў сябе 7 намінацый. Акрамя ўжо пералічаных таксама выбяруць лепшы драматургічны, паэтычны і публіцыстычны творы а таксама лепшы твор літаратурнай крытыцы і лепшы дэбют года.

Прафісійнае жюры ўжо падвяло вынікі конкурсу і зрабіла свій выбрар. Афіцыйна імёны пераможцаў назавуць ўжо 4 верасня на Дне беларускага пісьменства ў Рагачове.