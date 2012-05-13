Пьер Ришар. Чтобы сверстники не били его, он постоянно придумывал и разыгрывал сценки. Так появился артист

Лет 15 назад в Париже мне друзья показали на набережной Сены одну баржу и сказали, что на ней живет артист Пьер Ришар. Почему на барже, у него что, нет дома? Нет, у него огромная квартира в самом центре французской столицы. Но он, во-первых, очень любит воду. А во-вторых, в те времена жить на Сене в Париже было очень модно.

Я даже сфотографировалась на фоне этой баржи. Но самого Пьера Ришара на ней так и не увидела.

Замечательный артист и сегодня очень любим и популярен. Не знаю как вы, а я его фильмы, особенно «Игрушка», «Укол зонтиком» и фильмы про приключения высокого блондина в черном ботинке могу смотреть с любого места огромное количество раз.

Пьер Ришар родился в 1934 году в богатой аристократической семье. Все мужчины этой семьи занимались производством текстиля. Правда, отец, гуляка и игрок, умудрился за короткое время огромное состояние проиграть на скачках.

Воспитанием внука занимался дед. Мальчика отдали в пансион, и каждое время в этот пансион его отвозили на лимузине. А чтобы сверстники не били его, он постоянно придумывал, разыгрывал какие-то сценки, смешил, обезьянничал. И так появился артист.

И когда пришло время выбирать профессию, дед был уверен, что внук продолжит их семейный бизнес. Но внук сказал, что будет артистом. Ушел из дома, поссорился с дедом.

Поначалу он выступал в мюзик-холлах, кабаре, играл в скетчах, танцевал, пел. Кстати, делал это превосходно. Спустя какое-то время он выпустит диски с собственными песнями.

А в кино впервые снялся, когда ему было уже 33 года. Когда он встретился с замечательным талантливым кинорежиссером Ивом Роббером. Именно он снял эти фильмы про высокого блондина.

Все рекорды проката во Франции побили фильмы, в которых Ришар снялся со своим другом, другим замечательным французским артистом – Депардье. Это фильмы «Папаши», «Невезучие», «Беглецы». Эти фильмы мы тоже хорошо знаем.

В конце 80-х годов артист даже создал собственную кинокомпанию. Он по-прежнему снимался в кино, но успех его новых фильмов был уже не такой большой, как фильмов, которые снимались в 70-е годы.

В 90-е годы Пер Ришар очень полюбил Россию, стал часто приезжать в Москву, здесь у него появилось много друзей.

А еще в его жизнь вошла Грузия. В Грузии он снялся в фильме, где рассказана история одного знаменитого французского кулинара.

Как все французы, он любит поесть. Его любимая еда – это морепродукты. А еще обожает трюфели, часто готовит их для своих гостей, правда, рецепт довольно оригинальный: трюфели вместе со шпиком, которые заливаются шампанским. А самая его любимая еда – это курица с рисом.

Обожает французское вино и как-то по примеру своего друга Депардье в своем имении на юге Франции создал целый виноградник. И сегодня во Франции и Бельгии продается вино от Пьера Ришара.

Сегодня Пьер Ришар женат уже в четвертый раз. Его жена – Сейла – бывшая фотомодель, родом из Бразилии. Она часто сопровождает своего мужа, в том числе и в Москву, в его поездках.

А дети – два сына, которые стали музыкантами, – у него от первой жены, которая была балериной и даже танцевала в Гранд-Опера.

А вообще он любит рассказывать, как, когда ему было 16 лет, он безумно был влюблен в Марину Влади. И когда видел ее на киноэкране, чуть ли не терял сознание.

Сегодня, конечно, Пьер Ришар мало похож на того высокого блондина в кудряшках. У него белая борода, он очень постарел, но следит за своим здоровьем, такой же живой и энергичный, с удовольствием ездит по миру, записывает песни, написал автобиографическую книгу.

Вот такая история, такая судьба.

Элеонора Езерская