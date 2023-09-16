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«На другом берегу»: пообщались с режиссёром об идее и посыле фильма

16 сентября 2023 16:10
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В преддверии Дня народного единства в Минске состоялся премьерный показ национального кинопроекта – фильм на «На другом берегу». Это картина рассказывает о событиях 1925 года, показывает, как белорусы отважно противостояли давлению польских оккупантов.

Почему этот фильм так важен для белорусов и кому он адресован, рассказал режиссер фильма в программе «Новое утро».

«На другом берегу»: пообщались с режиссёром об идее и посыле фильма-1

Андрей Хрулев, режиссер-постановщик фильма «На другом берегу»:
Это касается прежде всего молодежи и молодого поколения. Нужно знать историю своей страны, чтобы не впасть под влияние мифов, которые сложились за последние годы.

«На другом берегу»: пообщались с режиссёром об идее и посыле фильма-4

«На другом берегу»: пообщались с режиссёром об идее и посыле фильма-6

Всем белорусам по этническому признаку запрещалось работать в некоторых отраслях и профессиях. Изгонялись белорусы из госучреждений, насильно шло ополячивание, закрывались белорусские и русские школы – ничего хорошего в этом для белорусского народа не было. Поэтому 17 сентября не даром стало государственным праздником. Потом что именно 17 сентября белорусский народ объединился.

«На другом берегу»: пообщались с режиссёром об идее и посыле фильма-9

«На другом берегу»: пообщались с режиссёром об идее и посыле фильма-11

Над созданием ленты трудилась огромная команда. Причем, это не только талантливые актеры, костюмеры, гримеры, но и историки. Они помогали съемочной команде пролить свет на непростые события ушедшей эпохи. Каждый факт выверен и документально подтвержден.

«На другом берегу»: пообщались с режиссёром об идее и посыле фильма-14

Андрей Хрулев:
Мы снимали и в Снове, и в Гольшанах, под Минском снимали, в районе города Раков, в лесах, на берегах реки Ислочь. Съемки проходили в музее под открытым небом, где собраны памятники деревянного зодчества.

И какая лента может обойтись без любви?

«На другом берегу»: пообщались с режиссёром об идее и посыле фильма-17

А без чего человек прожить не может? Без веры, без любви. Стало быть, ради этого и живем.
А если ничего этого нет?
Значит, не нашел еще!

«На другом берегу»: пообщались с режиссёром об идее и посыле фильма-20

Новый фильм снят в лучших традициях драматического кино. В нем есть и боль, и предательство, и отчаянная борьба за справедливость.

«На другом берегу»: пообщались с режиссёром об идее и посыле фильма-23

Андрей Хрулев:
По Рижскому договору от 21-го года, который и стал тем договором, который разделил Беларусь. Граница проходила у реки Неман. Вот эта граница проходила не только по реке, но и по семьям, по людским сердцам и судьбам. Да и в нашем фильме тоже есть непростые отношения между братьями. Один выбрал путь борьбы за объединение страны, а второй пока занимает позицию обывателя. Но потом мы увидим его динамику, переоценку своих ценностей и что его к этому побудило.

# Кино # Культура # Андрей Хрулев # Вероника Макаревич # Фотофакт

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