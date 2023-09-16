«На другом берегу»: пообщались с режиссёром об идее и посыле фильма

В преддверии Дня народного единства в Минске состоялся премьерный показ национального кинопроекта – фильм на «На другом берегу». Это картина рассказывает о событиях 1925 года, показывает, как белорусы отважно противостояли давлению польских оккупантов. Почему этот фильм так важен для белорусов и кому он адресован, рассказал режиссер фильма в программе «Новое утро».

Андрей Хрулев, режиссер-постановщик фильма «На другом берегу»:

Это касается прежде всего молодежи и молодого поколения. Нужно знать историю своей страны, чтобы не впасть под влияние мифов, которые сложились за последние годы.

Всем белорусам по этническому признаку запрещалось работать в некоторых отраслях и профессиях. Изгонялись белорусы из госучреждений, насильно шло ополячивание, закрывались белорусские и русские школы – ничего хорошего в этом для белорусского народа не было. Поэтому 17 сентября не даром стало государственным праздником. Потом что именно 17 сентября белорусский народ объединился.

Над созданием ленты трудилась огромная команда. Причем, это не только талантливые актеры, костюмеры, гримеры, но и историки. Они помогали съемочной команде пролить свет на непростые события ушедшей эпохи. Каждый факт выверен и документально подтвержден.

Андрей Хрулев:

Мы снимали и в Снове, и в Гольшанах, под Минском снимали, в районе города Раков, в лесах, на берегах реки Ислочь. Съемки проходили в музее под открытым небом, где собраны памятники деревянного зодчества. И какая лента может обойтись без любви?

– А без чего человек прожить не может? Без веры, без любви. Стало быть, ради этого и живем.

– А если ничего этого нет?

– Значит, не нашел еще!

Новый фильм снят в лучших традициях драматического кино. В нем есть и боль, и предательство, и отчаянная борьба за справедливость.